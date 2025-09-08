Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano i toplo vreme uz retke pljuskove u planinama

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano i toplo vreme uz retke pljuskove u planinama

U Srbiji se očekuje stabilno i natprosečno toplo vreme sa temperaturama do 34 stepena i povremenim lokalnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 29 do 32 stepena, a u većini mesta i do 34 stepena. Povremeno će biti male do umerene oblačnosti, naročito u brdsko-planinskim predelima, gde je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Duvaće slab do umeren promenljiv vetar. Beta RTS Radio 021

Na jugu Srbije je aktiviran žuti meteoalarm zbog toplog vremena i mogućih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. U ostalim delovima zemlje očekuje se stabilno i sunčano vreme sa povremenom oblačnošću i lokalnim pljuskovima uglavnom u planinskim krajevima. N1 Info Serbian News Media Glas juga

Prognoze za naredne dane najavljuju zadržavanje toplog i sunčanog vremena do sredine nedelje, dok se od četvrtka očekuje promenljivo i svežije vreme sa lokalnim pljuskovima. Najave za jače zahlađenje do 20. septembra nema. Mondo Alo

