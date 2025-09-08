Vremenska prognoza za Srbiju: Toplo i pretežno sunčano vreme sa lokalnim pljuskovima i mogućim grmljavinama

Naslovi.ai pre 1 sat
U Srbiji se očekuje toplo i stabilno vreme do sredine nedelje, sa mogućim pljuskovima u planinskim predelima i tropskim temperaturama do 34 stepena.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 29 do 32 stepena, a u većini mesta i do 34 stepena. Povremeno će biti male do umerene oblačnosti, naročito u brdsko-planinskim predelima, gde je moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Duvaće slab do umeren promenljiv vetar. Beta RTS Radio 021

Na jugu Srbije je aktiviran žuti meteoalarm zbog toplog vremena i mogućih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. U ostalim delovima zemlje očekuje se stabilno i sunčano vreme sa povremenom oblačnošću i lokalnim pljuskovima uglavnom u planinskim krajevima. N1 Info Serbian News Media Glas juga

Prognoze za naredne dane najavljuju zadržavanje toplog i sunčanog vremena do sredine nedelje, dok se od četvrtka očekuje promenljivo i svežije vreme sa lokalnim pljuskovima i jakim jugoistočnim vetrom u košavskom području. Najave za jače zahlađenje do 20. septembra nema. Sutrašnja prognoza predviđa temperature do tropskih 34 stepena, sa retkom pojavom pljuskova i grmljavine u severnoj Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Mondo Alo Radio 021 Telegraf

