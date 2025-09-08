Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Serbian News Media pre 2 sata
Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Srbija će se zadužiti 27,25 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi modernizacije poreske administracije.

Vlada je usvojila predlog zakona kojim se potvrđuje Sporazum o zajmu, potpisan 6. i 7. avgusta ove godine. Glavni ciljevi projekta su poboljšanje efikasnosti naplate poreza i smanjenje administrativnog tereta za poreske obveznike. Zajam će se otplaćivati u polugodišnjim ratama, počev od 15. oktobra 2028. do 15. aprila 2035. godine, uz grejs period od tri godine. Predviđene su i naknade od 0,25% na glavnicu i na nepovučena sredstva. Reforma Poreske uprave ključna je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Zajam od 27,25 miliona evra za bolju Poresku upravu

Zajam od 27,25 miliona evra za bolju Poresku upravu

Forbes pre 1 sat
Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

Jugmedia pre 38 minuta
eKapija: Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

eKapija: Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

N1 Info pre 1 sat
Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju Poreske uprave

Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju Poreske uprave

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za finansiranje projekta modernizacije poreske administracije

Radio sto plus pre 1 sat
Država se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Država se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Radio 021 pre 2 sata
Država se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Država se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezPoreska upravasrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Tržišna inspekcija počela sa kontrolom trgovinskih lanaca

Tržišna inspekcija počela sa kontrolom trgovinskih lanaca

RTV pre 18 minuta
DRI traži smenu Aleksandra Šapića: Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja

DRI traži smenu Aleksandra Šapića: Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja

Forbes pre 8 minuta
Državna revizorska institucija preporučila da Šapić bude razrešen dužnosti gradonačelnika

Državna revizorska institucija preporučila da Šapić bude razrešen dužnosti gradonačelnika

Radio 021 pre 3 minuta
Državna revizorska institucija uputila zahtev za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića

Državna revizorska institucija uputila zahtev za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića

Nova pre 18 minuta
Konferencija OIE SRBIJA 2025 peti put okuplja lidere energetske tranzicije

Konferencija OIE SRBIJA 2025 peti put okuplja lidere energetske tranzicije

Nedeljnik pre 13 minuta