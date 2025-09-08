Srbija se zadužuje 27,25 miliona evra za modernizaciju poreske administracije

Srbija će se zadužiti 27,25 miliona evra kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi modernizacije poreske administracije.

Vlada je usvojila predlog zakona kojim se potvrđuje Sporazum o zajmu, potpisan 6. i 7. avgusta ove godine. Glavni ciljevi projekta su poboljšanje efikasnosti naplate poreza i smanjenje administrativnog tereta za poreske obveznike. Zajam će se otplaćivati u polugodišnjim ratama, počev od 15. oktobra 2028. do 15. aprila 2035. godine, uz grejs period od tri godine. Predviđene su i naknade od 0,25% na glavnicu i na nepovučena sredstva. Reforma Poreske uprave ključna je