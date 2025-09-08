Alkaraz ima poseban motiv na "Novakovom turniru": To mi je prvi naredni cilj, bitno je da to uradim...

Posle osvajanja svog drugog US Opena, španski teniser Karlos Alkaraz održao je konferenciju za medije, gde je govorio o svojim osećanjima, stilu igre i planovima za budućnost.

Na pitanje kakav je osećaj ponovo podići trofej US Opena, Alkaraz je odgovorio: - Odličan osećaj. Sjajno je. Zaista vredno radim da bih podizao trofeje. Druga titula jeste, ali ovo mi je san i san se ostvario. Drugi trofej je veoma poseban. O povratku na prvo mesto ATP liste i pobedi nad Janikom: - Naravno da je sjajno. Kada ostvarite ciljeve koje ste zacrtali, morate da osećate dobro. Jedan od glavnih ciljeva mi je bio da se vratim na mesto broj 1 što je pre