BBC vesti na srpskom

Više od 20 poginulih u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Žrtve su obični ljudi koji su išli po penzije u donjeckom naselju Jarova, rekao je Zelenski.

BBC News pre 1 sat  |  Pol Kirbi - Evropski
ukrajina, ruski napad
t.me/UA_National_Police

Najmanje 21 čovek je ubijen u ruskom vazdušnom napadu na selo u istočnoj Ukrajini, rekao je lokalni zvaničnik.

Žrtve su bili ljudi koji su čekali u redu za penziju u selu Jarova, izjavio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Vadim Filaškin, lokalni lider regiona Donjecka, rekao je da ima i najmanje 20 ranjenih.

Selo Jarova je severno od Slovjanska, jednog od najvećih gradova u regionu i nije daleko od linije fronta na kojoj ruske snage polako napreduju.

Ukoliko bude potvrđen bilans žrtva, biće to jedan od najsmrtonosnijih ruskih napada na ukrajinske civile poslednjih nedelja.

Regionalni lider Donjecke oblasti podelio je na društvenim mrežama fotografiju sa mesta napada
Vadym Filashkin/Telegram
Regionalni lider Donjecke oblasti podelio je na društvenim mrežama fotografiju sa mesta napada

Najmanje 23 ljudi je ubijeno krajem avgusta u ruskom vazdušnom napadu na Kijev, glavni grad Ukrajine.

Tokom prošlog vikenda, Rusija je izvela najveći vazdušni napad na ukrajinsku prestonicu do sada, kada je pogođena glavna zgrada vlade.

Zelenski je taj napad nazvao „nemilosrdnim" čiji je cilj da se produži rat.

Zelenski je objavio snimak napada na Jarovu, rekavši da „nema reči" kojima bi opisao najnoviji ruski napad.

Ruska vojska nije komentarisala napad.

Vadim Filaškin je rekao da se napad desio u 12.30 po lokalnom vremenu, dok su penzioneri čekali da podignu primanja.

Filaškin je objavio fotografiju sa mesta napada na kojoj se, kako tvrdi, vidi oštećeno vozilo ukrajinske poštanske službe koje se koristi za podelu penzija.

Jarova je oko šest kilometara od sela Noveselivka, do čijih oboda su već stigli ruski vojnici.

Ukrajinske hitne službe saopštile su i da je još troje ljudi poginulo ranije u utorak u ruskom granatiranju naselja u Donjecku.

„Svet ne sme da ćuti", rekao je Zelenski i zatražio odgovor Amerike, Evrope i zemalja iz grupe G20.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.09.2025)

BBC News
'Političko samoubistvo': Otvorena vrata novoj krizi u Francuskoj

'Političko samoubistvo': Otvorena vrata novoj krizi u Francuskoj

BBC News pre 6 sati
Objavljena Epstinova 'rođendanska knjiga' sa navodnom opscenom Trampovom čestitkom

Objavljena Epstinova 'rođendanska knjiga' sa navodnom opscenom Trampovom čestitkom

BBC News pre 5 sati
'Niko nije nezamenljiv', kaže BBC direktor posle niza skandala

'Niko nije nezamenljiv', kaže BBC direktor posle niza skandala

BBC News pre 44 minuta
Debakl Prosinečkog i Crne Gore u Zagrebu, Kosovo šokiralo Švedsku

Debakl Prosinečkog i Crne Gore u Zagrebu, Kosovo šokiralo Švedsku

BBC News pre 2 sata
Anastasija za BBC: 'Švarceneger me je terao da pevam Whatta Man 12 puta'

Anastasija za BBC: 'Švarceneger me je terao da pevam Whatta Man 12 puta'

BBC News pre 7 sati
BBC News

Povezane vesti »

Zelenski: Dvadeset mrtvih u „brutalnom“ ruskom napadu na Donjecku oblast

Zelenski: Dvadeset mrtvih u „brutalnom“ ruskom napadu na Donjecku oblast

Danas pre 49 minuta
"Ovo je terorizam, svet mora da reaguje": Rusi bacali bombe na penzionere dok su čekali penziju, najmanje 20 mrtvih

"Ovo je terorizam, svet mora da reaguje": Rusi bacali bombe na penzionere dok su čekali penziju, najmanje 20 mrtvih

Mondo pre 43 minuta
Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

NIN pre 1 sat
Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Južne vesti pre 1 sat
Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Danas pre 1 sat
Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Najmanje 20 Ukrajinaca ubijeno u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

Radio 021 pre 1 sat
Došli po penzije, Rusi im poslali bombe, masakr u Ukrajini! Zelenski objavio uznemirujući snimak iz sela u Donbasu "Više od 20…

Došli po penzije, Rusi im poslali bombe, masakr u Ukrajini! Zelenski objavio uznemirujući snimak iz sela u Donbasu "Više od 20 ubijenih, ne postoje reči..."

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonjeckVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Naslovi.ai pre 9 minuta
Nepal suočen sa masovnim protestima zbog zabrane društvenih mreža i ostavkom premijera

Nepal suočen sa masovnim protestima zbog zabrane društvenih mreža i ostavkom premijera

Naslovi.ai pre 13 minuta
Šta možemo da očekujemo od najnovije verzije Ajfona?

Šta možemo da očekujemo od najnovije verzije Ajfona?

Nova ekonomija pre 3 minuta
Evakuacija dece iz Gaze u Evropu: Moralna obaveza ili bezbednosni rizik?

Evakuacija dece iz Gaze u Evropu: Moralna obaveza ili bezbednosni rizik?

Euronews pre 44 minuta
Bajru zvanično podneo ostavku Makronu

Bajru zvanično podneo ostavku Makronu

RTV pre 19 minuta