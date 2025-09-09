Više od 20 poginulih u ruskom napadu dok su čekali isplatu penzija, kaže Zelenski

BBC News pre 1 sat | Pol Kirbi - Evropski

Najmanje 21 čovek je ubijen u ruskom vazdušnom napadu na selo u istočnoj Ukrajini, rekao je lokalni zvaničnik.

Žrtve su bili ljudi koji su čekali u redu za penziju u selu Jarova, izjavio je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Vadim Filaškin, lokalni lider regiona Donjecka, rekao je da ima i najmanje 20 ranjenih.

Selo Jarova je severno od Slovjanska, jednog od najvećih gradova u regionu i nije daleko od linije fronta na kojoj ruske snage polako napreduju.

Ukoliko bude potvrđen bilans žrtva, biće to jedan od najsmrtonosnijih ruskih napada na ukrajinske civile poslednjih nedelja.

Vadym Filashkin/Telegram Regionalni lider Donjecke oblasti podelio je na društvenim mrežama fotografiju sa mesta napada

Najmanje 23 ljudi je ubijeno krajem avgusta u ruskom vazdušnom napadu na Kijev, glavni grad Ukrajine.

Tokom prošlog vikenda, Rusija je izvela najveći vazdušni napad na ukrajinsku prestonicu do sada, kada je pogođena glavna zgrada vlade.

Zelenski je taj napad nazvao „nemilosrdnim" čiji je cilj da se produži rat.

Zelenski je objavio snimak napada na Jarovu, rekavši da „nema reči" kojima bi opisao najnoviji ruski napad.

Ruska vojska nije komentarisala napad.

Vadim Filaškin je rekao da se napad desio u 12.30 po lokalnom vremenu, dok su penzioneri čekali da podignu primanja.

Filaškin je objavio fotografiju sa mesta napada na kojoj se, kako tvrdi, vidi oštećeno vozilo ukrajinske poštanske službe koje se koristi za podelu penzija.

Jarova je oko šest kilometara od sela Noveselivka, do čijih oboda su već stigli ruski vojnici.

Ukrajinske hitne službe saopštile su i da je još troje ljudi poginulo ranije u utorak u ruskom granatiranju naselja u Donjecku.

„Svet ne sme da ćuti", rekao je Zelenski i zatražio odgovor Amerike, Evrope i zemalja iz grupe G20.

