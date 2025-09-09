Marta Kos u EP: Vučićev odlazak u Moskvu i Peking i napad na evroposlanike nisu ono što očekujemo

Beta pre 38 minuta

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u Evropskom parlamentu (EP) u Strazburu da prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu i njegov verbalni napad na evroposlanike grupe Zeleni, koje je nazvao "evropskim ološem", nisu ono što bi se očekivalo od zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Na plenarnoj sednici EP u Strazburu, na početku rasprave o situaciji u Srbiji, Kos je rekla da je poštovanje osnovnih prava, uključujući pravo na mirno okupljanje, ključan element evropskog puta Srbije, koja treba da poveća napore i da prevlada trenutni zastoj u sprovođenju ključnih reformi.

Na početku rasprave na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", Kos je kazala da Evropska unija (EU) želi "istinski demokratsku" Srbiju u EU i da nastavlja sa konstruktivnim angažmanom kako bi ona nastavila putem pristupanja, ali da su za to "nužni demokratski pristup i reforme".

"Za Srbiju je imperativ da stvori uslove za obnovu dijaloga između svih učesnika političkog života. Reforme su imperativ za izlazak iz trenutne političke slepe ulice. Srbija treba da poveća napore i da prevlada trenutni zastoj u sprovođenju ključnih reformi. Vreme je za rezultate u borbi protiv korupcije, u jačanju vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa, u radu na izbornoj reformi", kazala je Kos.

Kos je navela da Evropska komisija mesecima sa povećanom zabrinutošću prati dešavanja u Srbiji i dodala da je posle 10 meseci protesta srpsko društvo "duboko podeljeno, frustrirano i ispunjeno mržnjom, što se sve vidi na ulicama srpskih gradova".

"Očekujemo da policija deluje srazmerno i da poštuje osnovna prava. Osuđujemo sva dela mržnje, vandalizma i nasilja. I dalje pozivamo sve strane da krenu prema smanjenju napetosti. Treba izbegavati svaku vrstu nasilja nad predstavnicima vlasti i članovima njihovih porodica i ne treba delovati protiv sedišta stranaka u sklopu protesta", rekla je Kos.

Ona je kazala i da treba aktivno braniti nezavisnost pravosudnih institucija i dodala da je EU protiv progona i pretnji članovima tih institucija.

Kos je navela da je "uticaj na medije u Srbiji takođe izvor velike zabrinutosti", dodajući da Srbija treba da omogući slobodu medija i slobodu izražavanja svima.

"Pozivamo na smanjenje nasilja i ublažavanje tenzija, i na to da novinari mogu jasno da izražavaju mišljenje. Ono što se dešavalo tokom protesta treba da prestane, pogotovo vezano za verbalne napade visokih zvaničnika i postupanje policije (prema novinarima). Ključno je da novinari obavljaju svoj posao slobodno od zastrašivanja i primene nasilja kako bi građani imali sve informacije", dodala je.

Kos je rekla i da Evropska komisija "naglašava da su širenje dezinformacija i neprijateljske političke retorike protiv EU i njenih građana protivni evropskim vrednostima i standardima".

Navela je da Evropska komisija očekuje od Srbije i da stvori normalno okruženje za delovanje civilnog društva, jer nezavisni glasovi treba da se čuju i da budu zaštićeni.

"Zastrašivanje civilnog društva nije način na koji se postupa u EU i neće biti tolerisano", kazala je evropska komesarka za proširenje.

Ona je ukazala da demokratske promene mogu da dođu samo iznutra, kroz istinske demokratske procese, i dodala da je to "ono što Komisija poštuje".

"I dalje ćemo sarađivati sa vlastima i svim učesnicima političkog života u Srbiji i hrabrićemo ih da pronađu izlaz iz slepe ulice u kojoj se nalaze i da nastave sa procesom pristupanja EU, na dobrobit svih građana i celog društva", navela je Kos.

(Beta, 09.09.2025)