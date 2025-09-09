Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Moskva zadržava pravo da pruži adekvatan odgovor na napad Kijeva u parku Guliver u Donjecku.

" Rusija zadržava pravo da pruži adekvatan odgovor na teroristički napad kijevskog režima. Istovremeno, naša fundamentalna posvećenost konstruktivnoj potrazi za mirnim rešenjem kroz dijalog ostaje nepromenjena", istakla je Zaharova, prenosi TASS. Ona je napomenula da je napadom na park Guliver, Kijev pokazao svoju nameru da eskalira i osujeti mirno rešenje. "Zločinački kijevski režim nastavlja da vrši terorističke akte protiv civilnog stanovništva i civilnih