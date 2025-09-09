U toku realizacija napredne obuke za rečne diverzante Vojske Srbije

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je u 72. brigadi za specijalne operacije u toku realizacija napredne specijalističke obuke pripadnika jedinice za rečne diverzante Vojske Srbije.

Obuka traje šest meseci i realizuje se na poligonima Vojske Srbije i kanalima, rekama i jezerima kako bi se polaznici osposobili za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka na kopnu, vodi i pod vodom. U saopštenju je navedeno da specijalce koji se prijave za ovaj kurs očekuje veoma zahtevna obuka u vodi i na kopnu, koja podrazumeva taktičku i stručnospecijalističku obuku, uz bar dva dana