Blic pre 1 sat
(Video): Hitrou ponovo otvoren: Na londonskom aerodromu 20 osoba prijavilo zdravstvene tegobe i povrede

Terminal 4 na londonskom aerodromu Hitrou ponovo je otvoren u 20 časova, nakon što je zbog sumnje na incident sa opasnim materijama bio zatvoren i evakuisan oko 18:40 po lokalnom vremenu.

Istraga je i dalje u toku, saopštila je Londonska policija, prenosi Skaj njuz. Tokom incidenta, oko 20 osoba prijavilo je zdravstvene tegobe i povrede, ali prema navodima policije, nijedna od njih nije životno ugrožena niti su povrede ocenjene kao ozbiljne. "Nije pronađen bilo kakav trag štetne supstance," saopštila je policija, dodajući da se uzrok događaja još ispituje. Incident je započeo kada su hitne službe reagovale na prijavu o mogućim opasnim materijama u
