Gruzija bogato nagrađuje košarkaše za ulazak u četvrtfinale

Košarkaši Gruzije su se plasirali u četvrtfinale Evrobasketa.

Uspeli su u Rigi da savladaju Francusku sa 80:70 u osmini finala, a za to će biti bogato nagrađeni. Dobiće igrači, ali i Srbin Aleksandar Džikić kao selektor nešto više od milion evra za ovaj uspeh ( tri miliona gruzijskih larija). Za svaku sledeću pobedu će dobijati isti toliki iznos, a budući da igraju u četvrfinalu protiv Finske nisu bez šansi da stave barem dva miliona evra u džep.