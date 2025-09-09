Snežana Samardžić Marković za Danas iz Strazbura nakon sednice EP o Srbiji: Ima još mnogo posla, ali i nade

Na panel diskusiji u Evropskom parlamentu, koju su organizovali Evropski zeleni, a na kojoj učestvuju i predstavnici srpske opozicije evroparlamentarci poručili su da je Srbija deo Evrope i deo Evropske unije, ali da ne može u nju ući sa režimom Aleksandra Vučića na čelu.

Razgovor u Evropskom parlamentu u Strazburu pratio je značajan broj građana, među kojima su bili i Tanasije Marinković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Snežana Samardžić Marković, nekadašnja ministarka omladine i sporta i generalna direktorka Direktorata za demokratiju Saveta Evrope. Ona je tom prilikom ekskluzivno za Danas izjavila da je, kako kaže, evropska ideja okosnica Srbije i drugih zemalja. “Veoma je dobro što se današnja sednica