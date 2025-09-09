Kenan Sipahi branio Srbiju: "Možda bismo i mi ispali od Finske"

Reprezentativac Turske Kenan Sipahi izjavio je da ga je iznenadila eliminacija Srbije sa Evropskog prvenstva, ali je naglasio da takvi ishodi nisu retkost na velikim takmičenjima.

Sipahi je protiv Poljske odigrao veoma zapaženo – za 16 minuta na parketu ubacio je 11 poena (4/6 iz igre, trojke 3/5) i upisao četiri asistencije. "Igramo dobro, danas mnogo bolje nego protiv Švedske. Ostale su nam još dve utakmice do cilja i to je naša šansa. Razmišljamo o zlatu, ali ne želimo da pričamo unapred – idemo korak po korak", poručio je plejmejker Bahčešehira. Na pitanje o ranoj eliminaciji Srbije i Francuske, Sipahi je bio iskren. "Iznenadilo me je,