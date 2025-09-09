Olujno nevreme grabi ka Srbiji! Stižu nam pljuskovi, grmljavina padaće grad

Danas je poslednji dan pod uticajem tople vazdušne mase sa severa Afrike, ali već sutra u Srbiju stiže olujno nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom.

U sredu će se povećati oblačnost, što će najaviti promenu vremena. Već u večernjim satima i tokom noći u zapadnim i severozapadnim delovima, a u četvrtak i u ostalim krajevima, očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajnih grmljavinskih nepogoda u pojedinim oblastima. U nekim delovima zemlje postoje uslovi i za pojavu grada. Iako će doći do privremene promene vremena, temperature će se samo neznatno smanjiti, a nakon toga