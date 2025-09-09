Podrhtava tlo pod nogama od 5,8 stepeni rihtera Stanovništvo u strahu od novih potresa

Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros, kod obale američke savezne države Oregon, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema izveštaju EMSC, epicentar zemljotresa je bio 330 kilometara jugozapadno od grada Judžina na dubini od 14 kilometara. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili žrtvama u ovom potresu, ali postoji strah od novih zemljotresa. ( k1info.rs)