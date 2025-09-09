Srbija i Engleska ne zaboravljaju Dena Tanu: Meč na "Marakani" počinje minutom ćutanja

Derbi meč grupe K kvalifikacija za Mundijal 2026. godine između fudbalera Srbije i Engleske na stadionu "Rajko Mitić" počeće minutom ćutanja u znak sećanja na legendarnog Den Tanu.

Dobrivoje Tansijević, kako mu je bilo pravo ime, bio je dugogodišnji funkcioner Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Crvene zvezde, ali i prvi čovek engleskog Brentforda. There will be a minute silence before the game tonight for Dobrivoje Tanasijević, better known as Dan Tana. Dan was the former Brentford FC chairman, Serbian FA official and Red Star Belgrade board member. Dan passed away in August. — Free Lions (@WeAreFreeLions) September 9, 2025 Upravo zbog tga