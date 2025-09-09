Srbija i Engleska ne zaboravljaju Dena Tanu: Meč na "Marakani" počinje minutom ćutanja

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Euronews
Srbija i Engleska ne zaboravljaju Dena Tanu: Meč na "Marakani" počinje minutom ćutanja

Derbi meč grupe K kvalifikacija za Mundijal 2026. godine između fudbalera Srbije i Engleske na stadionu "Rajko Mitić" počeće minutom ćutanja u znak sećanja na legendarnog Den Tanu.

Dobrivoje Tansijević, kako mu je bilo pravo ime, bio je dugogodišnji funkcioner Fudbalskog saveza Srbije, predsednik Crvene zvezde, ali i prvi čovek engleskog Brentforda. There will be a minute silence before the game tonight for Dobrivoje Tanasijević, better known as Dan Tana. Dan was the former Brentford FC chairman, Serbian FA official and Red Star Belgrade board member. Dan passed away in August. — Free Lions (@WeAreFreeLions) September 9, 2025 Upravo zbog tga
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

VIDEO „Tuhel se plaši horor tunela sa 200 policajca i neprijateljskih navijača“: Englezi pričaju o jednom od simbola…

VIDEO „Tuhel se plaši horor tunela sa 200 policajca i neprijateljskih navijača“: Englezi pričaju o jednom od simbola „Marakane“, zbog toga i Kejnu stala knedla u grlu

Nova pre 11 minuta
Rangnik zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za SP

Rangnik zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za SP

Sportski žurnal pre 2 minuta
Legendarni selektor zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Legendarni selektor zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Danas pre 12 minuta
Engleska pred Srbiju neočekivano ostala bez još jednog igrača

Engleska pred Srbiju neočekivano ostala bez još jednog igrača

B92 pre 12 minuta
Šta Srbiji donosi pobeda, a šta poraz protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo?

Šta Srbiji donosi pobeda, a šta poraz protiv Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo?

Danas pre 57 minuta
Englezi prete napuštanjem Marakane?! Britanski mediji na sramotan način "pale vatru" pred meč protiv Srbije: Spominju rasizam…

Englezi prete napuštanjem Marakane?! Britanski mediji na sramotan način "pale vatru" pred meč protiv Srbije: Spominju rasizam i izvrću reči Harija Kejna!

Kurir pre 37 minuta
Tuhel precrtao levog beka, kapiten Palasa spreman za Srbiju

Tuhel precrtao levog beka, kapiten Palasa spreman za Srbiju

Sport klub pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMundijalMarakanaFudbalski savezDan TanaDobrivoje TanasijevićEngleskaDen TanaFudbalski savez Srbijederbi

Sport, najnovije vesti »

F4 u Beogradu ili Atini: Poznato kada Evroliga donosi važnu odluku! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

F4 u Beogradu ili Atini: Poznato kada Evroliga donosi važnu odluku! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

Hot sport pre 1 minut
Šteta: Nekada najveći talenat Zvezdine omladinske škole, sada nema klub! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski…

Šteta: Nekada najveći talenat Zvezdine omladinske škole, sada nema klub! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

Hot sport pre 17 minuta
Konačno: Sergej na korak od povratka u Evropu! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

Konačno: Sergej na korak od povratka u Evropu! Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

Hot sport pre 17 minuta
Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal! Navijači besne, fabricijo romano javlja: Dušan Vlahović prelazi u…

Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal! Navijači besne, fabricijo romano javlja: Dušan Vlahović prelazi u redove velikog rivala!?

Hot sport pre 17 minuta
Ostoja Mijailović raspalio maštu navijačima: Zvezda i Partizan na f4? Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!…

Ostoja Mijailović raspalio maštu navijačima: Zvezda i Partizan na f4? Detonacija: Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal!

Hot sport pre 17 minuta