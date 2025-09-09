(Anketa) alkaraz „prešišao“ Novaka: Može li u potpunosti da ga prestigne do kraja karijere?! Krenuo mitrovićevim stopama: Još jedno Partizanovo dete u Anderlehtu!

Ima daleko više grend slemova nego Novak u njegovim godinama! Španski fenomen Karlos Alkaras već sa 22 godine može da se pohvali impresivnim bilansom – šest osvojenih Grend slemova.

Najnoviji trofej stigao je u nedelju u Njujorku, gde je u finalu US opena savladao Janika Sinera i tako drugi put podigao pehar na ovom turniru. „Ovaj uspeh mi pokazuje da sam na pravom putu. Često govorim da brojke imaju smisla tek kada preteknem legende, ali to što sam u ranoj fazi karijere osvojio šest slemova ništa ne znači ako stanem i ne nastavim da napredujem“, poručio je mladi Španac. @CarlosAlcaraz, en #ElLarguero tras ganar su segundo US Open: „Son seis