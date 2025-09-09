Panika u portu: Čovek koji je prošle godine namučio Zvezdu sada propušta ponovni okršaj! Piksi iznenadio sastavom: Dosta promena u odnosu na meč iz Rige!

Problem za portugalskog giganta Holandski napadač Luk de Jong povredio koleno, čeka ga mesec dana pauze i gotovo sigurno propušta duel sa Crvenom zvezdom 2. oktobra.

Centarfor se povredio tokom reprezentativne pauze na prijateljskoj utakmici sa Luzitanijom de Lurosom, kada je posle sudara sa golmanom došlo do oštećenja ligamenata. De Jong je iznet sa terena, a iz Porta je saopšteno da povreda nije teže prirode, ali da je neophodno mirovanje. Luuk de Jong loopt knieblessure op tijdens oefenwedstrijd met FC Porto https://t.co/0i7GkxXNWF — NU.nl (@NUnl) September 8, 2025 Iskusni napadač letos je stigao u Porto kao slobodan igrač