Privedeno 15 klinaca zbog divljanja u Bačkoj Palanci: Maskirani bacali baklje i Molotovljeve koktele, izazivali tuču i uznemirli građane (video)

Kurir pre 1 sat
Privedeno 15 klinaca zbog divljanja u Bačkoj Palanci: Maskirani bacali baklje i Molotovljeve koktele, izazivali tuču i…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv meštana R.

O. (20), N. R. (23), I. R. (21), A. A. (22), M. M. (20), M. P. (20), R. P. (22), V. U. (25), N. N. (22) i četvorice maloletnika, uzrasta 14 i 16 godina, kao i dvojice sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili prekršaj vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča iz Zakona o javnom redu i miru. - Kako se sumnja, oni su se, juče, na trgu u Bačkoj Palanci, podeljeni u dve grupe, međusobno izazivali na tuču, gađali upaljenim bakljama, a bačen je
