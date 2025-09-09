Srbija - Engleska: Englezi pregazili plašljive Orlove u prvom poluvremenu! Neverovatna statistika

Kurir pre 19 minuta
Srbija - Engleska: Englezi pregazili plašljive Orlove u prvom poluvremenu! Neverovatna statistika

Od najnovijeg Hronološki Engleska je u prvih 45 minuta imala 10 šuteva kao golu Srbije.

Srbija tek dva, drugi u poslednjim sekundama poluvremena. Posed lopte gostiju je išao i preko 70 odsto, na kraju prvog poluvremena odnos je 65 - 35 odsto. Za samo tri minuta Srbija je primila dva gola. Prvenac Maduekea u dresu Engleske. Protutnjao je po desnoj strani posle sjajnog dodavanja, ušao u kazneni prostor i matirao Petrovića. Tipičan ostrvski pogodak. Rajs je izveo korner, Hari Kejn zahvatio loptu glavom i pogodio mrežu. Bila je ovo velika prilika za
POLUVREME - Nemoć bezidejne Srbije, Englezi stekli veliku prednost na ''Marakani''

Piksi iznenadio sastavom: Dosta promena u odnosu na meč iz Rige! (poluvreme) englezi se poigravaju sa 'orlovima': Đorđe Petrović jedini dostojan reprezentativnog dresa u prvom poluvremenu!

(Anketa) alkaraz „prešišao" Novaka: Može li u potpunosti da ga prestigne do kraja karijere?! (poluvreme) englezi se poigravaju sa 'orlovima': Đorđe Petrović jedini dostojan reprezentativnog dresa u prvom poluvremenu!

Ovo je nemoguće: Englezi dozvolili samo jedan šut u okvir svog gola na četiri utakmice! (poluvreme) englezi se poigravaju sa 'orlovima': Đorđe Petrović jedini dostojan reprezentativnog dresa u prvom poluvremenu!

Panika u portu: Čovek koji je prošle godine namučio Zvezdu sada propušta ponovni okršaj! (poluvreme) englezi se poigravaju sa 'orlovima': Đorđe Petrović jedini dostojan reprezentativnog dresa u prvom poluvremenu!

Englezi zviždali na "bože pravde": Srbi odmah uzvratili, dečak pokazao tri prsta

Piksi dočekan zvižducima na "Marakani": Ovako su navijači reagovali na izlazak selektora

Stiven King otkrio svojih 10 omiljenih filmova svih vremena

Predstavljamo program trećeg Bijenala fantastike

Od Afrike do Mediterana: Festival „Todo Mundo“ donosi „world music“ zvezde u Beograd

POLUVREME - Nemoć bezidejne Srbije, Englezi stekli veliku prednost na ''Marakani''

Panika u portu: Čovek koji je prošle godine namučio Zvezdu sada propušta ponovni okršaj! (poluvreme) englezi se poigravaju sa 'orlovima': Đorđe Petrović jedini dostojan reprezentativnog dresa u prvom poluvremenu!

