Srbija - Engleska: Englezi pregazili plašljive Orlove u prvom poluvremenu! Neverovatna statistika

Od najnovijeg Hronološki Engleska je u prvih 45 minuta imala 10 šuteva kao golu Srbije.

Srbija tek dva, drugi u poslednjim sekundama poluvremena. Posed lopte gostiju je išao i preko 70 odsto, na kraju prvog poluvremena odnos je 65 - 35 odsto. Za samo tri minuta Srbija je primila dva gola. Prvenac Maduekea u dresu Engleske. Protutnjao je po desnoj strani posle sjajnog dodavanja, ušao u kazneni prostor i matirao Petrovića. Tipičan ostrvski pogodak. Rajs je izveo korner, Hari Kejn zahvatio loptu glavom i pogodio mrežu. Bila je ovo velika prilika za