Tuhel došao bez celog jednog tima u Beograd: Engleska je desetkovana, fale sve najveće zvezde

Mondo pre 44 minuta  |  Nikola Lalović
Tuhel došao bez celog jednog tima u Beograd: Engleska je desetkovana, fale sve najveće zvezde

Tomas Tuhel je rešio da otpiše Majlsa Luisa Skelija za meč sa Srbijom na "Marakani" i tako se nastavio veliki spisak fudbalera koji nedostaju Engleskoj na duelu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Praktično ceo jedan tim nije mogao da povede na meč sa Srbijom Tuhel zbog razloga koji idu od povreda, preko forme, do toga da sam Nemac želi neke drugačije fudbalere u svom timu. Što se tiče golmana odlučio je da ne povede ni Arona Remsdejla ni Nika Poupa koji su se do sada pojavljivali na spisku. Defanzivac Mančester sitija Džon Stouns je morao da otkaže zbog povrede, a osim Luisa Skelija od bekova nema ni Trenta Aleksander Arnolda koji za sada nije u Tuhelovim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vicešampion Evrope na marakani crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Vicešampion Evrope na marakani crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Engleska oslabljena na Srbiju: Otpao im jedan od najskupljih igrača! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije…

Engleska oslabljena na Srbiju: Otpao im jedan od najskupljih igrača! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 13 minuta
Datum za istoriju Srbije: Orlovi večeras dočekuju Englesku, a na današnji dan su napravili podvig protiv moćnog rivala…

Datum za istoriju Srbije: Orlovi večeras dočekuju Englesku, a na današnji dan su napravili podvig protiv moćnog rivala! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Srbija - Albanija pred praznim tribinama?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Srbija - Albanija pred praznim tribinama?! Alarmantna situacija u borbi za Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Večernje novosti pre 39 minuta
NAVIJAMO ZA SRBIJU I ZA GOLOVE: Ko će biti strelac – Vlahović, Mitrović ili Piksi ima novog „keca u rukavu“?

NAVIJAMO ZA SRBIJU I ZA GOLOVE: Ko će biti strelac – Vlahović, Mitrović ili Piksi ima novog „keca u rukavu“?

RTK pre 1 sat
Englezi ostali bez važnog igrača na nekoliko sati pred meč sa Srbijom

Englezi ostali bez važnog igrača na nekoliko sati pred meč sa Srbijom

Sportske.net pre 1 sat
Vidić odbio poziv FSS-a da bude gost na utakmici sa Englezima: Baš se pitamo zašto…

Vidić odbio poziv FSS-a da bude gost na utakmici sa Englezima: Baš se pitamo zašto…

Nova pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMarakanaMančester SitiEngleska

Sport, najnovije vesti »

Troicki: Dolazak u Niš je bio moja ideja

Troicki: Dolazak u Niš je bio moja ideja

Južne vesti pre 4 minuta
Viktor Troicki pred duel sa Turskom u Dejvis kupu: „Čair“ je dvorana sa dušom

Viktor Troicki pred duel sa Turskom u Dejvis kupu: „Čair“ je dvorana sa dušom

Danas pre 34 minuta
Fenerbahče prelomio: Evo ko će zameniti Murinja! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu…

Fenerbahče prelomio: Evo ko će zameniti Murinja! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Crno-bela ofanziva…

Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Crno-bela ofanziva…

Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta