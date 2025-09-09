Božo Prelević: SAJ neće stupiti u bojkot jer se ne zna ko je sa druge strane

Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kazao je da je doskorašnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulović korektnan i profesionalan čovek kojeg je on postavio na čelo te jesinice.

Napominje da se posle smene Vulevića ne može očekviati bojkot te jedinice jer je s druge strane „difuzna maglu koja sebe zove studentima i građanima“. „Spasoja Vulevića sam ja postavio na čelo SAJ-a i 25 godina nije bio sporan ni za koga jer je svoj posao radio stručnio i savesno i ta jedinica je vezana samo za neke protivterorističke borbe. Nije dozvolio da jedinica učestvuje u bilo kom unutrašnjem sukobu“, rekao je Prelević o komandantu SAJ-a koji je podneo