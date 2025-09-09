Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua, Makron imenovao Lekornija za premijera

Naslovi.ai pre 1 sat

Sebastijan Lekorni, blizak saveznik Makrona, imenovan je za premijera da nastavi pro-biznis reforme i stabilizuje vladu.

Francuski parlament je izglasao nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua sa 364 glasa za i 194 protiv, što je dovelo do njegove ostavke i političke krize u zemlji. Bajru je sam sazvao glasanje u pokušaju da sprovede nepopularne mere štednje od gotovo 44 milijarde evra.

Premijer Bajru je lično predao ostavku predsedniku Makronu u Jelisejskoj palati, a predsednik je imenovao Sebastijana Lekornija za novog premijera, svog nekadašnjeg konzervativnog štićenika i lojalistu, koji će nastaviti pro-biznis agendu i ekonomske reforme. Bajru se vratio u sedište premijerske palate Matinjon, gde je obavljao dužnosti do izbora Lekornija. Makron se suočava sa izazovom pronalaska stabilne parlamentarne većine, dok se razmatraju opcije iz desnog centra, zaokret ka levici, pa čak i mogućnost ostavke samog predsednika.

Pad vlade dolazi u trenutku ekonomskih pritisaka i geopolitičkih tenzija, a Bajru je upozorio da je Francuska "na aparatu za održavanje života" zbog visokog javnog duga. Kao najrealnija opcija za novog premijera pominje se "munjevito" imenovanje iz redova desnice. U zemlji su najavljene masovne blokade kao odgovor na političku i ekonomsku krizu. Očekuje se da će novi premijer imati težak zadatak da sastavi vladu i usvoji budžet.