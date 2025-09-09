Vremenska prognoza Srbije za 9. i 10. septembar 2025: pretežno sunčano sa nestabilnim vremenom od srede

Naslovi.ai pre 16 minuta
Vremenska prognoza Srbije za 9. i 10. septembar 2025: pretežno sunčano sa nestabilnim vremenom od srede

U Srbiji se očekuje toplo i sunčano vreme 9. septembra, dok će od srede biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i jakim vetrom u pojedinim krajevima.

Za 9. septembar u Srbiji je najavljeno pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 30 do 34 stepena. Ujutru na severu Vojvodine i posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog pravca. Alo N1 Info Euronews Nedeljnik

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme sa jutarnjom temperaturom oko 16 do 19 stepeni i dnevnom do 31 stepen. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe hroničnim bolesnicima, posebno astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. RTV Ozon Dnevnik

Od srede se očekuje promena vremena sa povećanjem oblačnosti, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. U Novom Sadu u sredu se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima, uz pojačan jugoistočni vetar, dok će u četvrtak biti kišovito i vetrovito sa temperaturom od 21 do 26 stepeni. Kišni dani predviđeni su između 11. i 15. septembra, nakon čega će uslediti stabilizacija vremena i pad temperatura ispod 30 stepeni. Radio 021 Telegraf Alo Danas Jug press Glas Zaječara

