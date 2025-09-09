Vremenska prognoza Srbije za 9. i 10. septembar 2025: pretežno sunčano sa večernjim naoblačenjem i pljuskovima

Naslovi.ai pre 31 minuta
Vremenska prognoza Srbije za 9. i 10. septembar 2025: pretežno sunčano sa večernjim naoblačenjem i pljuskovima

Danas pretežno sunčano i toplo, a večeras se očekuje naoblačenje sa kišom i grmljavinom, dok će od srede biti nestabilno vreme sa pljuskovima i jakim vetrom.

Za 9. septembar u Srbiji je najavljeno pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 30 do 34 stepena. Ujutru na severu Vojvodine i posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog pravca. Alo N1 Info Euronews Nedeljnik

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme sa jutarnjom temperaturom oko 16 do 19 stepeni i dnevnom do 31 stepen. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe hroničnim bolesnicima, posebno astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. RTV Ozon Dnevnik

Večeras se očekuje novo naoblačenje na severu Srbije koje će doneti mestimične padavine i pljuskove sa grmljavinom. Od srede se očekuje promena vremena sa povećanjem oblačnosti, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar će biti jugoistočni, posle podne i uveče jak na jugu Banata i u donjem Podunavlju, sa mogućim olujnim udarima tokom noći. U Novom Sadu u sredu se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima, uz pojačan jugoistočni vetar, dok će u četvrtak biti kišovito i vetrovito sa temperaturom od 21 do 26 stepeni. Kišni dani predviđeni su između 11. i 15. septembra, nakon čega će uslediti stabilizacija vremena i pad temperatura ispod 30 stepeni. Alo Radio 021 Telegraf Alo Novi magazin Dnevnik Danas Jug press Glas Zaječara

Povezane vesti »

Gledajte kako olujna masa juri prema Srbiji Evo kada nam stiže nevreme (video)

Gledajte kako olujna masa juri prema Srbiji Evo kada nam stiže nevreme (video)

Alo pre 40 minuta
Olujno nevreme grabi ka Srbiji! Stižu nam pljuskovi, grmljavina padaće grad

Olujno nevreme grabi ka Srbiji! Stižu nam pljuskovi, grmljavina padaće grad

Dnevnik pre 3 sata
Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne mestimično kiša

Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne mestimično kiša

Novi magazin pre 4 sati
Ovde će već po podne padati kiša Posle pljusak svuda - evo kad se skroz kvari vreme (foto)

Ovde će već po podne padati kiša Posle pljusak svuda - evo kad se skroz kvari vreme (foto)

Alo pre 3 sata
Sutra u Novom Sadu moguća kiša

Sutra u Novom Sadu moguća kiša

Radio 021 pre 5 sati
Sručiće se nebo u ovim delovima zemlje Kišni dani su pred nama, a onda ponovo preokret (foto)

Sručiće se nebo u ovim delovima zemlje Kišni dani su pred nama, a onda ponovo preokret (foto)

Alo pre 5 sati
Stiže kiša i u Beograd, RHMZ upozorava: Sutra u ovom delu dana pljuskovi sa grmljavinom

Stiže kiša i u Beograd, RHMZ upozorava: Sutra u ovom delu dana pljuskovi sa grmljavinom

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

N1 Zagreb: Brent Sadler se ponovo ukazao u hrvatskim medijima

N1 Zagreb: Brent Sadler se ponovo ukazao u hrvatskim medijima

N1 Info pre 20 minuta
Izdata građevinska dozvola za izgradnju Nacionalnog stadiona u Surčinu

Izdata građevinska dozvola za izgradnju Nacionalnog stadiona u Surčinu

RTV pre 5 minuta
Pobuna u lageru Srbija

Pobuna u lageru Srbija

Danas pre 15 minuta
Šta psi rade kada osete „lošu osobu“?

Šta psi rade kada osete „lošu osobu“?

Danas pre 10 minuta
Ministarstvo finansija: Izdata građevinska dozvola za izgradnju Nacionalnog stadiona u Surčinu

Ministarstvo finansija: Izdata građevinska dozvola za izgradnju Nacionalnog stadiona u Surčinu

NIN pre 15 minuta