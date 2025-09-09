Nacionalni park Fruška gora: Bizon pobegao iz rezervata, građani da mu ne prilaze

Nacionalni park Fruška gora upozorio je danas građane da je jedan od bizona napustio ograđeni prostor i da danima luta, te da mu ne prilaze ako ga uoče, jer se radi o snažnoj i divljoj životinji.

Obaveštenje objavljeno na Instagramu je naslovljeno: "Tvrdoglavi gospodin bizon". "Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno ne sluša i uživa u avanturi", navedeno je u objavi. A post shared by Nacionalni park Fruška gora - Fruska Gora National Park (@fruskagoranp) "Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo dama. Držite