Nacionalni park Fruška gora: Bizon pobegao iz rezervata, građani da mu ne prilaze

NIN pre 40 minuta  |  FoNet
Nacionalni park Fruška gora: Bizon pobegao iz rezervata, građani da mu ne prilaze

Nacionalni park Fruška gora upozorio je danas građane da je jedan od bizona napustio ograđeni prostor i da danima luta, te da mu ne prilaze ako ga uoče, jer se radi o snažnoj i divljoj životinji.

Obaveštenje objavljeno na Instagramu je naslovljeno: "Tvrdoglavi gospodin bizon". "Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno ne sluša i uživa u avanturi", navedeno je u objavi. "Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo dama.
