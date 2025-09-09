Flotu u kojoj je i Greta Tunberg pogodio dron? Gori brod nasred mora, vlasti demantuju navode o napadu – stižu prvi snimci VIDEO

Nova pre 38 minuta  |  Autor: Mila Marinović
Flotu u kojoj je i Greta Tunberg pogodio dron? Gori brod nasred mora, vlasti demantuju navode o napadu – stižu prvi snimci…

Organizatori flotile Global Sumud Flotilla (GSF) saopštili su da je brod pod portugalskom zastavom pogođen dok je bio usidren ispred luke Sidi Bu Said u Tunisu.

Prema njihovim navodima, požar je zahvatio glavni deo palube, ali je svih šest putnika i članova posade ostalo nepovređeno. Tunisanske vlasti odbacile su tvrdnje da je jedan od brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu, na kome su se nalazili i propalestinski aktivisti među kojima Greta Tunberg, napadnut dronom. Portparol nacionalne garde Tunisa rekao je za agenciju Frans pres da „nijedan dron“ nije registrovan i da istraga još traje. On je kasnije za radio Mosaique
