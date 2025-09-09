Marko (41) se „puntom“ zakucao se u dva parkirana automobila: Izvučen je iz auta u jako teškom stanju, preminuo je u bolnici…

U Urgentnom centru u Beogradu umro je Marko I. (41) koji je juče u Rakovici doživeo tešku nesreću, saznaje Telegraf.rs.

Nezvanično, vozač „punta“ u Ulici Serdara Janka Vukotića izgubio je kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u dva parkirana vozila. Marko je izvučen iz auta u jako teškom stanju. Uprkos borbama lekara umro je juče u UC. Po nalogu Drugog OJT njegovo telo poslato je na obdukciju. Nesreća se dogodila juče oko 8 sati ujutru.