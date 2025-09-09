VIDEO Šengun više nije beba, sad je kao Jokić: Prvim tripl-dablom odveo Tursku u borbu za medalju

Košarkaši Turske prvi su polufinalisti Evrobasketa u Rigi, pošto su u četvrtfinalu savladali reprezentaciju Poljske rezultatom 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27), a u meču za finale čekaju boljeg iz duela između Litvanije i Grčke Kakvu partiju Alperena Šenguna smo gledali, u MVP stilu, u stilu Nikole Jokića iz najboljih NBA dana.

Asistencije bez gledanja ili preko celog terena, čista magija na terenu i njegov prvi tripl-dabl vredan polufinala, ujedno i najmlađi u istoriji EP koji je to uspeo – 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija za 31 minut i indeks 33. Pratili su ga Šehmus Hazer i Šejn Larkin (po pet skokova i asistencija) sa po 13 poena, Kenan Sipahi sa 11, te Džedi Osman, Furkan Korkmaz i Erčan Osmani sa po 10, dok su u Poljskoj standardno prednjačili Džordan Lojd i Mateuš Ponitka sa