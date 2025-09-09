VIDEO Šengun više nije beba, sad je kao Jokić: Prvim tripl-dablom odveo Tursku u borbu za medalju

Nova pre 55 minuta  |  Autor: Nebojša Todorović
VIDEO Šengun više nije beba, sad je kao Jokić: Prvim tripl-dablom odveo Tursku u borbu za medalju

Košarkaši Turske prvi su polufinalisti Evrobasketa u Rigi, pošto su u četvrtfinalu savladali reprezentaciju Poljske rezultatom 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27), a u meču za finale čekaju boljeg iz duela između Litvanije i Grčke Kakvu partiju Alperena Šenguna smo gledali, u MVP stilu, u stilu Nikole Jokića iz najboljih NBA dana.

Asistencije bez gledanja ili preko celog terena, čista magija na terenu i njegov prvi tripl-dabl vredan polufinala, ujedno i najmlađi u istoriji EP koji je to uspeo – 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija za 31 minut i indeks 33. Pratili su ga Šehmus Hazer i Šejn Larkin (po pet skokova i asistencija) sa po 13 poena, Kenan Sipahi sa 11, te Džedi Osman, Furkan Korkmaz i Erčan Osmani sa po 10, dok su u Poljskoj standardno prednjačili Džordan Lojd i Mateuš Ponitka sa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Evrobasket UŽIVO: Dvocifrena prednost Grka, Slovenac povređen

Evrobasket UŽIVO: Dvocifrena prednost Grka, Slovenac povređen

Sport klub pre 21 minuta
Šengun tripl-dablom odveo Tursku u polufinale

Šengun tripl-dablom odveo Tursku u polufinale

Sportski žurnal pre 1 sat
Šta se desilo sa Osmanom? Ataman otkrio: "Problem sa..."

Šta se desilo sa Osmanom? Ataman otkrio: "Problem sa..."

B92 pre 1 sat
Ko kaže da nema Jokića na Evrobasketu?! Samo nije "pravi" - Turska u polufinalu uz istoriju Šenguna!

Ko kaže da nema Jokića na Evrobasketu?! Samo nije "pravi" - Turska u polufinalu uz istoriju Šenguna!

B92 pre 1 sat
Tripl-dabl Šenguna i Turska u polufinalu - Poljake koštala jedna loša četvrtina

Tripl-dabl Šenguna i Turska u polufinalu - Poljake koštala jedna loša četvrtina

RTS pre 2 sata
Osman o povredi: „Nema problema“, ali je Ataman zabrinut…

Osman o povredi: „Nema problema“, ali je Ataman zabrinut…

Sport klub pre 2 sata
Ataman: Pišemo istoriju! (VIDEO)

Ataman: Pišemo istoriju! (VIDEO)

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAGrčkaLitvanijaPoljskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Novčana kazna, ali i moguća suspenzija za Panatinaikos zbog neigranja u Superkupu Grčke

Novčana kazna, ali i moguća suspenzija za Panatinaikos zbog neigranja u Superkupu Grčke

Danas pre 36 minuta
Navijači poslali jasnu poruku Piksiju na poluvremenu

Navijači poslali jasnu poruku Piksiju na poluvremenu

Danas pre 11 minuta
Jaki zvižduci na Marakani za Piksija Stojkovića i pumpanje sa tribina

Jaki zvižduci na Marakani za Piksija Stojkovića i pumpanje sa tribina

Danas pre 1 sat
Stadion se polako puni: Engleski fudbaleri se zagrevaju, a tu su i navijači sa Ostrva (FOTO)

Stadion se polako puni: Engleski fudbaleri se zagrevaju, a tu su i navijači sa Ostrva (FOTO)

Danas pre 1 sat
Malo je reći spektakl: Srbija i Portugal odigrali susret koji će se godinama prepričavati

Malo je reći spektakl: Srbija i Portugal odigrali susret koji će se godinama prepričavati

Danas pre 2 sata