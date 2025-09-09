Bombardovano selo u Donjeckoj oblasti, ubijeno više od 20 civila; Moskva: U napadu na Soči poginuo muškarac

Rat u Ukrajini – 1.294. dan. Ruske snage su bombardovale selo Jarova u Donjeckoj oblasti, a u napadu je ubijeno više od 20 ljudi, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Muškarac je poginuo kada su delovi ukrajinskog drona pogodili njegov automobil u ruskom gradu Sočiju, saopštava Moskva.

Zelenski: Više od 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na selo na istoku Ukrajine Više od 20 civila je poginulo u ruskom vazdušnom napadu na selo u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje, izjavio je u ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pozivao je saveznike Kijeva da pojačaju pritisak na Moskvu kako bi okončala rat u Ukrajini. Istakao je da je udar izvršen direktno na civile u trenutku kada su se isplaćivale penzije. "Svet ne sme da ostane neaktivan. Potreban je