Bombardovano selo u Donjeckoj oblasti, ubijeno više od 20 civila; Moskva: U napadu na Soči poginuo muškarac

RTS pre 11 minuta
Rat u Ukrajini – 1.294. dan. Ruske snage su bombardovale selo Jarova u Donjeckoj oblasti, a u napadu je ubijeno više od 20 ljudi, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Muškarac je poginuo kada su delovi ukrajinskog drona pogodili njegov automobil u ruskom gradu Sočiju, saopštava Moskva.

Zelenski: Više od 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na selo na istoku Ukrajine Više od 20 civila je poginulo u ruskom vazdušnom napadu na selo u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje, izjavio je u ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pozivao je saveznike Kijeva da pojačaju pritisak na Moskvu kako bi okončala rat u Ukrajini. Istakao je da je udar izvršen direktno na civile u trenutku kada su se isplaćivale penzije. "Svet ne sme da ostane neaktivan. Potreban je
Kurir pre 6 minuta
Nova pre 1 sat
B92 pre 51 minuta
Blic pre 2 sata
RTV pre 5 sati
RTV pre 5 sati
Euronews pre 5 sati
Blic pre 1 minut
RTV pre 41 minuta
Sputnik pre 11 minuta
Euronews pre 16 minuta
Danas pre 36 minuta