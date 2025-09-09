Milenković dobio novog trenera - Postekoglu na klupi Notingema

Australijski fudbalski stručnjak Angelos Postekoglu novi je trener Notingem foresta, saopštio je engleski klub.

Postekoglu (60) će na klupi Notingema naslediti Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom. "Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju timova na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Notingemu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i ​​dosledno ostvariti sve naše ambicije",