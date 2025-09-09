Postekolgu imenovan za novog trenera Notingem Foresta

Postekolgu imenovan za novog trenera Notingem Foresta

Forest nije saopštio detalje ugovora, a Skaj je preneo da je 60-godišnji trener potpisao dvogodišnji ugovor.

Australijanac je na klupi zamenio Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku. “Dovodimo trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju ekipe na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i ostvariti ambicije”, naveo je
