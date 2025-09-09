Navijači Engleske se okupljaju u centru Beograda pred utakmicu protiv Srbije

Navijači fudbalske reprezentacije Engleske okupljaju se u centru Beograda pred utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Engleska će imati podršku od 2.500 navijača, a sve ulaznice za utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" su rasprodate. Fudbaleri Srbije i Engleske sastaju se od 20.45 časova u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. U drugom meču grupe K sastaće se Albanija i Letonija u Tirani od 20.45 sati. Engleska je prva na tabeli grupe K sa 12 bodova iz četiri utakmice, a Srbija je na drugoj poziciji sa sedam bodova posle tri odigrana meča. Albanija ima pet bodova iz