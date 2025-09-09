Na Merdaru uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu i Metohiji

RTV pre 1 sat
Na Merdaru uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu i Metohiji

MERDARE - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina, na administrativnom prelazu Merdare, uhapsili su H. H. (1948) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin.

Sumnja se da je u junu 1999. godine u Podujevu (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika „OVK“, vatrenim oružjem, lišio života civila srpske nacionalnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.
