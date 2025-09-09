Napadi na Zaporošku oblast, jedna žena poginula, više naselja pod udarima

RTV pre 42 minuta  |  Tanjug
Napadi na Zaporošku oblast, jedna žena poginula, više naselja pod udarima

ZAPOROŽJE - Ruske snage izvele su u noći između 8. i 9. septembra napade na Zaporožje, pri čemu je poginula jedna žena, a druga je ranjena, saopštio je načelnik Zaporoške oblasne vojne administracije (OVA) Ivan Fedorov.

Prema njegovim rečima, u poslednja 24 časa ruska vojska je izvela ukupno 474 napada na 14 naseljenih mesta u Zaporoškoj oblasti, prenosi danas Unian. Fedorov je precizirao da je u napadu ruskih snaga na selo u Vasiljevskom rejonu poginula žena stara 62 godine, kada je ruski dron pogodio selo Primorsko. Istovremeno, u Zaporožju je ranjena žena stara 66 godina, kojoj je medicinsko osoblje pružilo svu neophodnu pomoć, navodi OVA. Fedorov je dodao i da je nakon napada
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Uživo Rusi gađani raketom "Storm šedou"; Gađan i Soči FOTO/VIDEO

Uživo Rusi gađani raketom "Storm šedou"; Gađan i Soči FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta
Muškarac poginuo u napadu ukrajinskih dronova na Soči

Muškarac poginuo u napadu ukrajinskih dronova na Soči

RTV pre 47 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi na Zaporožje: Jedna žena poginula, druga ranjena, oštećeno 17 kuća i stanova

uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi na Zaporožje: Jedna žena poginula, druga ranjena, oštećeno 17 kuća i stanova

Euronews pre 32 minuta
Moskva preti odgovorom na napad na dečji park u Donjecku; Zelenski: Rusi opet koncentrišu udare na energetiku

Moskva preti odgovorom na napad na dečji park u Donjecku; Zelenski: Rusi opet koncentrišu udare na energetiku

RTS pre 37 minuta
Napadi na Zaporošku oblast, jedna žena poginula, više naselja pod udarima

Napadi na Zaporošku oblast, jedna žena poginula, više naselja pod udarima

Politika pre 22 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva preti odgovorom na napad na dečji park u Donjecku; Zelenski: Rusi opet koncentrišu udare na energetiku…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva preti odgovorom na napad na dečji park u Donjecku; Zelenski: Rusi opet koncentrišu udare na energetiku

RTV pre 1 sat
"Hitno zaustaviti napade na civile": Gutereš: Ruski udari na vladine zgrade predstavljaju dalju eskalaciju

"Hitno zaustaviti napade na civile": Gutereš: Ruski udari na vladine zgrade predstavljaju dalju eskalaciju

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DronZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Rusija preduzima kontramere u svetlu rasta kontingenta istočnog krila NATO-a

Rusija preduzima kontramere u svetlu rasta kontingenta istočnog krila NATO-a

Sputnik pre 7 minuta
Marta Kos u intervjuu otkrila položaj Srbije: Daleko su od članstva u EU, stoje reforme u medijima, vladavini prava i izbornim…

Marta Kos u intervjuu otkrila položaj Srbije: Daleko su od članstva u EU, stoje reforme u medijima, vladavini prava i izbornim zakonima

Nova pre 2 minuta
Si: Kina spremna da izgradi "Jedan pojas, jedan put" zajedno sa zemljama BRIKS-a

Si: Kina spremna da izgradi "Jedan pojas, jedan put" zajedno sa zemljama BRIKS-a

Euronews pre 12 minuta
Ne daju im niti vode: Indijski radnici u Sloveniji zatražili pomoć i od predsjednice Pirc Musar

Ne daju im niti vode: Indijski radnici u Sloveniji zatražili pomoć i od predsjednice Pirc Musar

SEEbiz pre 1 minut
“Rusija će uzvratiti NATO-u”

“Rusija će uzvratiti NATO-u”

Vesti online pre 7 minuta