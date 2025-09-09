Napadi na Zaporošku oblast, jedna žena poginula, više naselja pod udarima

ZAPOROŽJE - Ruske snage izvele su u noći između 8. i 9. septembra napade na Zaporožje, pri čemu je poginula jedna žena, a druga je ranjena, saopštio je načelnik Zaporoške oblasne vojne administracije (OVA) Ivan Fedorov.

Prema njegovim rečima, u poslednja 24 časa ruska vojska je izvela ukupno 474 napada na 14 naseljenih mesta u Zaporoškoj oblasti, prenosi danas Unian. Fedorov je precizirao da je u napadu ruskih snaga na selo u Vasiljevskom rejonu poginula žena stara 62 godine, kada je ruski dron pogodio selo Primorsko. Istovremeno, u Zaporožju je ranjena žena stara 66 godina, kojoj je medicinsko osoblje pružilo svu neophodnu pomoć, navodi OVA. Fedorov je dodao i da je nakon napada