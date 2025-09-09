Nova Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost

BANJALUKA - Nova Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost nakon što je u Službenom glasniku juče objavljena odluka o imenovanju novog predsednika Vlade Save Minića, kao i odluka o izboru nove Vlade.

Ovo je usledilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Veću naroda da iskoristi veto odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog, nacionalnog interesa u vezi izbora Vlade Srpske iako su to ranije najavljivali, prenosi RTRS. Predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da zaokruživanjem zakonodavnog procesa demantovana priča o izboru i legitimitetu Vlade Srpske.
