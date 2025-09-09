Predsednik Srbije sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim ambasadorom EXPO Džekijem Čenom

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom i istakao da je velika čast što će ova globalna filmska zvezda i jedan od najvećih svetskih kulturnih ambasadora predstavlati EXPO u Srbiji svojom harizmom i energijom.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je uveren da će Džeki Čen kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavlanju događaja koji će našu zemlu postaviti u centar globalne pažnje i približiti svetu duh igre koji EXPO promoviše u Srbiji. "Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džekija Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavla da inspiriše sve generacije", dodao je