Evrobasket UŽIVO: Turska čeka rivala iz klasika Grčka – Litvanija

U utorak - 9. septembra - na programu Evropskog prvenstva u košarci su prva dva četvrtfinalna duela.

Reprezentacija Turske savladala je Poljsku u prvoj četvrtifnalnoj utakmici Evropskog prvenstva u košarci rezultatom 91:77. Turska je u do ove faze takmičenja došla bez ijednog poraza – kao najbolji tim grupe A, a potom je u osmini finala savladala i Švedsku. Poljaci su bili drugoplasirani kao domaćini grupe D sa skorom 3-2, a na startu nokaut faze takmičenja su pobedili Bosnu i Hercegovinu. Turska će se u polufinalu sastati sa boljim iz večernjeg meča. Od 20 časova