Evrobasket UŽIVO: Turska čeka rivala iz klasika Grčka – Litvanija

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
U utorak - 9. septembra - na programu Evropskog prvenstva u košarci su prva dva četvrtfinalna duela.

Reprezentacija Turske savladala je Poljsku u prvoj četvrtifnalnoj utakmici Evropskog prvenstva u košarci rezultatom 91:77. Turska je u do ove faze takmičenja došla bez ijednog poraza – kao najbolji tim grupe A, a potom je u osmini finala savladala i Švedsku. Poljaci su bili drugoplasirani kao domaćini grupe D sa skorom 3-2, a na startu nokaut faze takmičenja su pobedili Bosnu i Hercegovinu. Turska će se u polufinalu sastati sa boljim iz večernjeg meča.
Šengun tripl-dablom odveo Tursku u polufinale

Ko kaže da nema Jokića na Evrobasketu?! Samo nije "pravi" - Turska u polufinalu uz istoriju Šenguna!

Tripl-dabl Šenguna i Turska u polufinalu - Poljake koštala jedna loša četvrtina

Osman o povredi: „Nema problema“, ali je Ataman zabrinut…

Ataman: Pišemo istoriju! (VIDEO)

Monstruozna partija Šenguna na Eurobasketu: Turska rutinski ušla u polufinale

Sipahi o eliminaciji Srbije: Možda bismo i mi izgubili od Finske

Malo je reći spektakl: Srbija i Portugal odigrali susret koji će se godinama prepričavati

Neočekivan sastav Srbije: Piksi iznenadio sve sa startnom postavom

Vučić priznao da mu sportske promene ne idu najbolje, a šta očekuje od večerašnjeg susreta Srbije i Engelske?

Turska lako do polufinala Evrobasketa uz istorijski poduhvat Šenguna

Više od 95 odsto atletičarki obavilo testiranje utvrđivanja pola uoči Svetskog prvenstva u Tokiju

