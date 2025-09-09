''Vi ste ta iskra!'' - Spasićeva motivaciona poruka ''orlovima'' pred duel sa Engleskom!

Odbrojavamo sate do početka spektakla u Beogradu, na ''Rajku Mitiću'', gde će se od 20.45h odigrati utakmica između Srbije i Engleske u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U susret ovom spektaklu, Fudbalski savez Srbije je kontaktirao i nekadašnje reprezentativce naše zemlje koji su izneli svoja očekivanja pred večerašnji susret. Možda i najupečatljivija poruka stigla je od Predraga Spasića, nekadašnjeg fudbalera kragujevačkog Radničkog, Partizana, Real Madrida, Osasune.. "Ispred vas je jedan od onih mečeva koji se pamte, ne samo zbog protivnika, već zbog prilike. Ispred vas stoji Engleska, reprezentacija koja igra moderan, brz,