Džikićeva Gruzija poražena, Finska u polufinalu prvi put u istoriji
Uprkos ne baš najboljem izdanju glavnog aduta Laurija Markanena, Finci su pobedili Gruziju rezultatom 93:79.
Verovatno su mnogi navijači Srbije priželjkivali pobedu tima koji vodi njihov sunarodnik Aleksandar Džikić, ali osveta Gruzije ipak nije servirana.
Finska je ostvarila istorijski rezultat i prvi put se plasirala u polufinale Evrobasketa.
Uprkos ne baš najboljem izdanju glavnog aduta Laurija Markanena, Finci su poveli sredinom prve četvrtine i prednost potom održavali do kraja meča, pobivši na kraju rezultatom 93:79.
Gruzija se nije predavala i u nekoliko navrata smanjivala ispod 10 poena razlike, što nije bilo dovoljno da rezultat preokrenu u njhovu korist, posebno posle isključenja centra Goge Bitadza.
Najbolji u redovima izabranika selektora Lasija Touvija bio je Mikael Jantunen sa 19 poena, a u dresu Gruzije krilni centar NBA tima Toronto Reportsa Sandro Mamukelašvili sa 22.
Finska u polufinalu čeka pobednika večerašnjeg susreta Slovenije i Nemačke.
U drugom polufinalu sastaju se Turska i Grčka.
Rezultatska klackalica i minimalna vođstva Gruzije na početku meča, ubrzo su se prelila na stranu Finske koja je negde od sredine prve četvrtine uvećala i nadalje održavala prednost.
U jednom trenutku razlika je iznosila čak 20 poena.
Reprezentacija sa severa Evrope, kojoj je ovo drugo uzastopno četvrtfinale na Evropskim prvenstvima, u prvom poluvremenu postigla čak 57 koševa.
Najzapaženiju partiju pružio je igrač Fenerbahčea Mikael Jantunen sa 15 koševa, dok je maksimalan učinak sa linije 6,75 imao kapiten Sasu Salin - tri od tri za tri.
Trojke su pljuštale sa obe strane.
Finska je od 15 šuteva postigla 10 trojke, dok su košarkaši Gruzije ubacili sedam od 17 pokušaja.
U redovima Gruzije najbolji je u prvih 20 minuta bio krilni centar Barselone i kapiten reprezentacije Tornike Šengelija, a ostaće upamćen njegov prodor i zakucavanje u šestom minutu utakmice.
Finska je održavala prednost u većem delu nastavka pogocima, između ostalog, njihovog najboljeg košarkaša i jedinog igrača iz američke NBA lige Laurija Markanena.
Trojki, blokada i koševa sa distance – svega je bilo za finskog centra iz Jute Džez, iako ovo nije bilo njegovo najsjajnije izdanje.
Gruzija je u poslednjoj četvrtini snizila prednost na šest poena razlike, ali su onda trojke Mira Litla i Olivija Nkamue, kao i diskvalifikacija Goge Bitadzea, raspršile ono malo nade što je preostalo.
Kad je trebalo sevnule su i trojke Elijasa Valtonena, igrača koji je prelomio i u utrakmici protiv Srbije.
Iako je igrao više od 36 minuta, naturalizovani igrač Gruzije Kamar Baldvin nije ispunio očekivanja, postigavši svega dva poena.
Na kraju su Finci slavili u istorijskom uspehu 93:79, dok su Džikićevi momci teren napustili tužnih lica i vidno razočarani.
(BBC News, 09.10.2025)