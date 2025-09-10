BBC vesti na srpskom

Džikićeva Gruzija poražena, Finska u polufinalu prvi put u istoriji

Uprkos ne baš najboljem izdanju glavnog aduta Laurija Markanena, Finci su pobedili Gruziju rezultatom 93:79.

BBC News pre 52 minuta
Finski as Lauri Markanen (levo) i gruzijski kapiten Tornike Šengelija (desno) u duelu
EPA/Shutterstock
Finski as Lauri Markanen (levo) i gruzijski kapiten Tornike Šengelija (desno) u duelu

Verovatno su mnogi navijači Srbije priželjkivali pobedu tima koji vodi njihov sunarodnik Aleksandar Džikić, ali osveta Gruzije ipak nije servirana.

Finska je ostvarila istorijski rezultat i prvi put se plasirala u polufinale Evrobasketa.

Uprkos ne baš najboljem izdanju glavnog aduta Laurija Markanena, Finci su poveli sredinom prve četvrtine i prednost potom održavali do kraja meča, pobivši na kraju rezultatom 93:79.

Gruzija se nije predavala i u nekoliko navrata smanjivala ispod 10 poena razlike, što nije bilo dovoljno da rezultat preokrenu u njhovu korist, posebno posle isključenja centra Goge Bitadza.

Najbolji u redovima izabranika selektora Lasija Touvija bio je Mikael Jantunen sa 19 poena, a u dresu Gruzije krilni centar NBA tima Toronto Reportsa Sandro Mamukelašvili sa 22.

Finska u polufinalu čeka pobednika večerašnjeg susreta Slovenije i Nemačke.

U drugom polufinalu sastaju se Turska i Grčka.

Finski igrači slave
Reuters

Rezultatska klackalica i minimalna vođstva Gruzije na početku meča, ubrzo su se prelila na stranu Finske koja je negde od sredine prve četvrtine uvećala i nadalje održavala prednost.

U jednom trenutku razlika je iznosila čak 20 poena.

Reprezentacija sa severa Evrope, kojoj je ovo drugo uzastopno četvrtfinale na Evropskim prvenstvima, u prvom poluvremenu postigla čak 57 koševa.

Najzapaženiju partiju pružio je igrač Fenerbahčea Mikael Jantunen sa 15 koševa, dok je maksimalan učinak sa linije 6,75 imao kapiten Sasu Salin - tri od tri za tri.

Trojke su pljuštale sa obe strane.

Finska je od 15 šuteva postigla 10 trojke, dok su košarkaši Gruzije ubacili sedam od 17 pokušaja.

U redovima Gruzije najbolji je u prvih 20 minuta bio krilni centar Barselone i kapiten reprezentacije Tornike Šengelija, a ostaće upamćen njegov prodor i zakucavanje u šestom minutu utakmice.

Olivije Nkamua (levo) i kasnije isključeni Goga Bitadze (desno)
Reuters
Olivije Nkamua (levo) i kasnije isključeni Goga Bitadze (desno)

Finska je održavala prednost u većem delu nastavka pogocima, između ostalog, njihovog najboljeg košarkaša i jedinog igrača iz američke NBA lige Laurija Markanena.

Trojki, blokada i koševa sa distance – svega je bilo za finskog centra iz Jute Džez, iako ovo nije bilo njegovo najsjajnije izdanje.

Gruzija je u poslednjoj četvrtini snizila prednost na šest poena razlike, ali su onda trojke Mira Litla i Olivija Nkamue, kao i diskvalifikacija Goge Bitadzea, raspršile ono malo nade što je preostalo.

Kad je trebalo sevnule su i trojke Elijasa Valtonena, igrača koji je prelomio i u utrakmici protiv Srbije.

Iako je igrao više od 36 minuta, naturalizovani igrač Gruzije Kamar Baldvin nije ispunio očekivanja, postigavši svega dva poena.

Na kraju su Finci slavili u istorijskom uspehu 93:79, dok su Džikićevi momci teren napustili tužnih lica i vidno razočarani.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.10.2025)

BBC News
Neredi u Nepalu: Vojska na ulicama, protesti su 'oteti', tvrdi Generacija Z

Neredi u Nepalu: Vojska na ulicama, protesti su 'oteti', tvrdi Generacija Z

BBC News pre 6 sati
Srbija-Engleska: Brodolom i incidenti na tribinama - u fotografijama

Srbija-Engleska: Brodolom i incidenti na tribinama - u fotografijama

BBC News pre 5 satijoš 1 povezana
Rat u Ukrajini i iznad neba Poljske: Oboreni ruski borbeni dronovi, NATO 'ne vidi kao napad'

Rat u Ukrajini i iznad neba Poljske: Oboreni ruski borbeni dronovi, NATO 'ne vidi kao napad'

BBC News pre 3 sata
Makron izabrao: Peti premijer Francuske u poslednjih godinu dana

Makron izabrao: Peti premijer Francuske u poslednjih godinu dana

BBC News pre 9 sati
Savršena noć za Engleze u Beogradu i Tuhelove slatke muke

Savršena noć za Engleze u Beogradu i Tuhelove slatke muke

BBC News pre 5 sati
BBC News

Povezane vesti »

Evrobasket UŽIVO: Može li Luka s Nemcima, Džikić u svom stilu

Evrobasket UŽIVO: Može li Luka s Nemcima, Džikić u svom stilu

Sport klub pre 17 minuta
"Za mene je bilo teško jer sam Srbin..." Džikić otvorio dušu posle eliminacije sa Eurobasketa! Zbog jednog pitanja je poludeo…

"Za mene je bilo teško jer sam Srbin..." Džikić otvorio dušu posle eliminacije sa Eurobasketa! Zbog jednog pitanja je poludeo, pa žestoko odbrusio novinaru!

Kurir pre 7 minuta
(VIDEO) Markanen: Pobediti veliki tim kao što je Srbija…

(VIDEO) Markanen: Pobediti veliki tim kao što je Srbija…

Sport klub pre 7 minuta
Markanen o eliminaciji Srbije: "Velika pobeda!"

Markanen o eliminaciji Srbije: "Velika pobeda!"

B92 pre 12 minuta
Finska izbacila poslednjeg Srbina na Evrobasketu i ušla u borbu za medalje

Finska izbacila poslednjeg Srbina na Evrobasketu i ušla u borbu za medalje

RTS pre 1 sat
Košarkaši Finske se prvi put u istoriji plasirali u polufinale Evropskog prvenstva

Košarkaši Finske se prvi put u istoriji plasirali u polufinale Evropskog prvenstva

RTV pre 52 minuta
Ni DžIKIĆ nije mogao protiv Finske: Maksimum Gruzije je četvrtfinale Evrobasketa, Skandinavci do najboljeg plasmana

Ni DžIKIĆ nije mogao protiv Finske: Maksimum Gruzije je četvrtfinale Evrobasketa, Skandinavci do najboljeg plasmana

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GruzijaFinska

Sport, najnovije vesti »

Promenjen termin meča Spartak – Partizan

Promenjen termin meča Spartak – Partizan

Danas pre 27 minuta
Džikić: Teško je raditi sa Gruzinima, mi Srbi smo mirni i strpljivi

Džikić: Teško je raditi sa Gruzinima, mi Srbi smo mirni i strpljivi

RTS pre 17 minuta
Trener u šoku: Gudurić stigao u Milano – u klubu izuzetno zabrinuti! Pa dokle više: Srbiji preti kazna – Razlog je bizaran!…

Trener u šoku: Gudurić stigao u Milano – u klubu izuzetno zabrinuti! Pa dokle više: Srbiji preti kazna – Razlog je bizaran!

Hot sport pre 17 minuta
Superligaški derbi pomera satnicu: Partizan gostuje Spartaku u novom terminu

Superligaški derbi pomera satnicu: Partizan gostuje Spartaku u novom terminu

Serbian News Media pre 2 minuta
Albanci pišu: Pritisak na Piksija i igrače porastao do maksimuma

Albanci pišu: Pritisak na Piksija i igrače porastao do maksimuma

Sport klub pre 2 minuta