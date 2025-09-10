Džikićeva Gruzija poražena, Finska u polufinalu prvi put u istoriji

BBC News pre 52 minuta

EPA/Shutterstock Finski as Lauri Markanen (levo) i gruzijski kapiten Tornike Šengelija (desno) u duelu

Verovatno su mnogi navijači Srbije priželjkivali pobedu tima koji vodi njihov sunarodnik Aleksandar Džikić, ali osveta Gruzije ipak nije servirana.

Finska je ostvarila istorijski rezultat i prvi put se plasirala u polufinale Evrobasketa.

Uprkos ne baš najboljem izdanju glavnog aduta Laurija Markanena, Finci su poveli sredinom prve četvrtine i prednost potom održavali do kraja meča, pobivši na kraju rezultatom 93:79.

Gruzija se nije predavala i u nekoliko navrata smanjivala ispod 10 poena razlike, što nije bilo dovoljno da rezultat preokrenu u njhovu korist, posebno posle isključenja centra Goge Bitadza.

Najbolji u redovima izabranika selektora Lasija Touvija bio je Mikael Jantunen sa 19 poena, a u dresu Gruzije krilni centar NBA tima Toronto Reportsa Sandro Mamukelašvili sa 22.

Finska u polufinalu čeka pobednika večerašnjeg susreta Slovenije i Nemačke.

U drugom polufinalu sastaju se Turska i Grčka.

Reuters

Rezultatska klackalica i minimalna vođstva Gruzije na početku meča, ubrzo su se prelila na stranu Finske koja je negde od sredine prve četvrtine uvećala i nadalje održavala prednost.

U jednom trenutku razlika je iznosila čak 20 poena.

Reprezentacija sa severa Evrope, kojoj je ovo drugo uzastopno četvrtfinale na Evropskim prvenstvima, u prvom poluvremenu postigla čak 57 koševa.

Najzapaženiju partiju pružio je igrač Fenerbahčea Mikael Jantunen sa 15 koševa, dok je maksimalan učinak sa linije 6,75 imao kapiten Sasu Salin - tri od tri za tri.

Trojke su pljuštale sa obe strane.

Finska je od 15 šuteva postigla 10 trojke, dok su košarkaši Gruzije ubacili sedam od 17 pokušaja.

U redovima Gruzije najbolji je u prvih 20 minuta bio krilni centar Barselone i kapiten reprezentacije Tornike Šengelija, a ostaće upamćen njegov prodor i zakucavanje u šestom minutu utakmice.

Reuters Olivije Nkamua (levo) i kasnije isključeni Goga Bitadze (desno)

Finska je održavala prednost u većem delu nastavka pogocima, između ostalog, njihovog najboljeg košarkaša i jedinog igrača iz američke NBA lige Laurija Markanena.

Trojki, blokada i koševa sa distance – svega je bilo za finskog centra iz Jute Džez, iako ovo nije bilo njegovo najsjajnije izdanje.

Gruzija je u poslednjoj četvrtini snizila prednost na šest poena razlike, ali su onda trojke Mira Litla i Olivija Nkamue, kao i diskvalifikacija Goge Bitadzea, raspršile ono malo nade što je preostalo.

Kad je trebalo sevnule su i trojke Elijasa Valtonena, igrača koji je prelomio i u utrakmici protiv Srbije.

Iako je igrao više od 36 minuta, naturalizovani igrač Gruzije Kamar Baldvin nije ispunio očekivanja, postigavši svega dva poena.

Na kraju su Finci slavili u istorijskom uspehu 93:79, dok su Džikićevi momci teren napustili tužnih lica i vidno razočarani.

