Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Košarkaši Nemačke poslednji su polufinalisti na Evropskom prvenstvu, pošto su u četvrtfinalu savladali selekciju Slovenije rezultatom 99:91.

Najbolji igrač Slovenije Luka Dončić završio je utakmicu sa 39 poena i 10 skokova i činilo se da nije imao pravu podršku od saigrača u poenterskom smislu, odnosno da nije sam mogao da pobedi Franca Vagnera i družinu. A dobro je krenulo Sloveniji koja je vodila i na kraju prve četvrtine, ali i na poluvremenu. U tom delu utakmice videli smo spektakularnu partiju Dončića koji je postigao 22 poena, što je četvrti put da u prvim poluvremenima na ovogodišnjem