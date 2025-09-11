Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Košarkaši Nemačke poslednji su polufinalisti na Evropskom prvenstvu, pošto su u četvrtfinalu savladali selekciju Slovenije rezultatom 99:91.

Najbolji igrač Slovenije Luka Dončić završio je utakmicu sa 39 poena i 10 skokova i činilo se da nije imao pravu podršku od saigrača u poenterskom smislu, odnosno da nije sam mogao da pobedi Franca Vagnera i družinu. A dobro je krenulo Sloveniji koja je vodila i na kraju prve četvrtine, ali i na poluvremenu. U tom delu utakmice videli smo spektakularnu partiju Dončića koji je postigao 22 poena, što je četvrti put da u prvim poluvremenima na ovogodišnjem
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dončićevih 39 poena malo, Tristanova trojka sa pola terena presudna: Nemci idu u polufinale Evrobasketa

Dončićevih 39 poena malo, Tristanova trojka sa pola terena presudna: Nemci idu u polufinale Evrobasketa

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoSlovenijaEvropsko prvenstvo u košarciNemačka

Sport, najnovije vesti »

NBA menja pravila, ovo bi moglo da utiče na Nikolu Jokića

NBA menja pravila, ovo bi moglo da utiče na Nikolu Jokića

Danas pre 1 sat
Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Dončić ne može sam: Nemačka poslednji polufinalista Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 1 sat
Posle lošijih nastupa Antoneli bi mogao da izgubi mesto u Mercedesu

Posle lošijih nastupa Antoneli bi mogao da izgubi mesto u Mercedesu

Sportske.net pre 1 sat
Alen Omić: U šoku sam, nismo zaslužili poraz u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Alen Omić: U šoku sam, nismo zaslužili poraz u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Poznati parovi i termini polufinala Evropskog prvenstva u košarci

Poznati parovi i termini polufinala Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 1 sat