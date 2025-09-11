Sudije, vi niste zvezde ovog Eurobasketa: Možda je Darko Miličić bio u pravu one 2007. godine s čuvenim rečima

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs
Sudije, vi niste zvezde ovog Eurobasketa: Možda je Darko Miličić bio u pravu one 2007. godine s čuvenim rečima

Došli smo do završnice Eurobasketa, ostalo je još četiri ekipe koje se bore za zlatnu medalju i epitet najbolje reprezentacije u celoj Evropi.

Nažalost, ovde nema naše reprezentacije koja je ispala ranije od Finske, dok se posle meča Nemačke i Slovenije podigla ogromna bura. Selekcija Slovenije je otišla na Eurobasket izuzetno oslabljena, nisu mogli da računaju na Vlatka Čančara i Džoša Niba, pa je sve nekako spalo na pleća Luke Dončića koji je nosio koliko je mogao. Na kraju, posustao je i on, protiv Nemačke je postigao 39 poena uz 10 skokova i sedam asistencija, ali će se mnogo više pamtiti duel sa
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ medij pišu da je „preoteo“ udovicu…

Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog prijatelja: Oglasio se hitno najbolji drug Dioga Žote!

Hot sport pre 9 minuta
Hrvatski komentator prozivao Dončića u TV prenosu: "Kapa dole sudija, odmah ga reši"

Hrvatski komentator prozivao Dončića u TV prenosu: "Kapa dole sudija, odmah ga reši"

Mondo pre 9 minuta
Mirisalo na polufinale, smrdelo na sudijsku krađu! Slovenija besna posle poraza na Eurobasketu: Nisu nam dali da pobedimo!

Mirisalo na polufinale, smrdelo na sudijsku krađu! Slovenija besna posle poraza na Eurobasketu: Nisu nam dali da pobedimo!

Kurir pre 3 sata
Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Nova pre 4 sati
Dončić je ozbiljan car, stao da se slika sa svima: Slovenci pokazali veličinu i posle bolnog poraza VIDEO

Dončić je ozbiljan car, stao da se slika sa svima: Slovenci pokazali veličinu i posle bolnog poraza VIDEO

Nova pre 4 sati
Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

RTS pre 8 sati
Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Sportski žurnal pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko MiličićSlovenijaEurobasketNemačkaFinskaNikola Jokićluka doncicKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović pred turnir u Beogradu: Videćemo u kom su stanju pojedini igrači

Željko Obradović pred turnir u Beogradu: Videćemo u kom su stanju pojedini igrači

Danas pre 14 minuta
KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo našeg igrača

KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo našeg igrača

Danas pre 1 sat
Poznato koji će stadion biti domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

Poznato koji će stadion biti domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

Danas pre 54 minuta
KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da diskredituje lik i delo našeg igrača

KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da diskredituje lik i delo našeg igrača

Nedeljnik pre 4 minuta
Partizan se sprema za bratski PAOK, Žoca brinu povrede: "Imamo probleme, čekamo rezultate"

Partizan se sprema za bratski PAOK, Žoca brinu povrede: "Imamo probleme, čekamo rezultate"

Sportske.net pre 14 minuta