Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Sportski žurnal pre 3 sata
“Ljut sam, sto odsto ljut”

Posle eliminacije Slovenije u četvrtfinalu Evrobasketa, porazom 91:99 od Nemačke, u taboru poraženih svi saglasni da su sudije odigrale ključnu ulogu u ispadanju. Luka Dončić je bio posebno ogorčen na arbitre. Najvećoj zvezdi šampionata već u prvim minutima dosuđena je tehnička greška, a odmah na početku treće deonice i četvrti lični faul. Vojčeh Liška iz Poljske, Luis Kastiljo iz Španije i Martins Kozlovskis iz Letonije našli su se na udaru slovenačke javnosti.
Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Nova pre 4 minuta
Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ nema šale na banovom brdu: Čukarički…

Hot sport pre 1 sat
Dončić je ozbiljan car, stao da se slika sa svima: Slovenci pokazali veličinu i posle bolnog poraza VIDeo

Nova pre 1 sat
Sudije, vi niste zvezde ovog Eurobasketa: Možda je Darko Miličić bio u pravu one 2007. godine s čuvenim rečima

Telegraf pre 3 sata
Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

RTS pre 4 sati
VIDEO Hrvatski komentator žestoko isprozivao Dončića: „Kapa dole sudija“

Nova pre 3 sata
Sekulić: Bili smo poniženi, ali odlazimo uzdignute glave, a ne kao neki…

Sportski žurnal pre 3 sata
Srpskom biseru propao povratak u Partizan – Moskva naredna stanica

Sputnik pre 3 minuta
Seol pojasnio izjavu: Imao sam osećaj da me nisu cenili…

Sport klub pre 9 minuta
Abramovič „muljao“ sa agentima: Čelsi na sudu, čak 74 optužbe!

Sport klub pre 4 minuta
Otišla najveća zvezda Evrobasketa, Dončić stavio sok u džep, još jednom ispoštovao fanove i napustio Rigu

Nova pre 4 minuta
"Nisu me cenili koliko sam očekivao": Seol se oglasio zbog priče o odlasku iz Crvene zvezde

Mondo pre 8 minuta