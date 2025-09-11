Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

“Ljut sam, sto odsto ljut”

Posle eliminacije Slovenije u četvrtfinalu Evrobasketa, porazom 91:99 od Nemačke, u taboru poraženih svi saglasni da su sudije odigrale ključnu ulogu u ispadanju. Luka Dončić je bio posebno ogorčen na arbitre. Najvećoj zvezdi šampionata već u prvim minutima dosuđena je tehnička greška, a odmah na početku treće deonice i četvrti lični faul. Vojčeh Liška iz Poljske, Luis Kastiljo iz Španije i Martins Kozlovskis iz Letonije našli su se na udaru slovenačke javnosti.