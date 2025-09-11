Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

RTS pre 1 sat
Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

Slovenački košarkaš Luka Dončić oprostio se od Evrobasketa uz još jednu maestralnu partiju, koja ga je približila nekima od najboljih evropskih košarkaša u istoriji kada su nastupi na Evropskom prvenstvu u pitanju.

Dončić je u porazu od Nemačke ubacio 39 poena, čemu je dodao deset skokova i sedam asistencija. Igrač Los Anđeles lejkersa je tako postao prvi igrač u istoriji Evrobasketa koji je u četvrtfinalu postigao toliki broj poena. Bila je to ujedno i osma Dončićeva utakmica sa 30 i više poena na Evropskim prvenstvima. Ispred su samo Dražen Petrović sa devet, Radivoj Korać sa 12 i Nikos Galis sa 23 takva meča. Dončić je trenutno i najbolji strelac Evrobasketa sa 34,7 poena
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ detonacija u humskoj: Blagojević…

Dončić nakon eliminacije: „Četiri faula za tri četvrtine? U životu mi se nije dogodilo!“ detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 5 minuta
Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Dončić: Četiri faula na startu treće četvrtine, to mi se u životu nije dogodilo (video)

Sportski žurnal pre 50 minuta
Omić: U šoku sam, ako Dončić nije zaštićen, onda šta da kažem

Omić: U šoku sam, ako Dončić nije zaštićen, onda šta da kažem

Sportski žurnal pre 50 minuta
VIDEO Hrvatski komentator žestoko isprozivao Dončića: „Kapa dole sudija“

VIDEO Hrvatski komentator žestoko isprozivao Dončića: „Kapa dole sudija“

Nova pre 50 minuta
Sekulić: Bili smo poniženi, ali odlazimo uzdignute glave, a ne kao neki…

Sekulić: Bili smo poniženi, ali odlazimo uzdignute glave, a ne kao neki…

Sportski žurnal pre 50 minuta
Hrvatski komentator uživo u prenosu isprozivao Luku Dončića: "Tako je sudija, kapa dole..."

Hrvatski komentator uživo u prenosu isprozivao Luku Dončića: "Tako je sudija, kapa dole..."

Telegraf pre 50 minuta
One su dominirale na tribinama na meču Slovenaca dok je Dončić "ratovao" sa sudijama

One su dominirale na tribinama na meču Slovenaca dok je Dončić "ratovao" sa sudijama

Telegraf pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoNemačkaLos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Od francuskog stripa do sporta koji pleni! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!…

Od francuskog stripa do sporta koji pleni! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 5 minuta
Dubai pravi paklen tim: Još jedan bivši as Zvezde na radaru novopečenog Evroligaša! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao…

Dubai pravi paklen tim: Još jedan bivši as Zvezde na radaru novopečenog Evroligaša! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 5 minuta
Šok za Partizan: Već viđeno pojačanje se predomislilo – ‘Crno-beli’ u problemu! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao…

Šok za Partizan: Već viđeno pojačanje se predomislilo – ‘Crno-beli’ u problemu! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 4 minuta
Dubai se polako kompletira: Petrušev je tu, Aleksa nije – evo i zašto! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na…

Dubai se polako kompletira: Petrušev je tu, Aleksa nije – evo i zašto! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 5 minuta
Šok: Poznati fudbaler pao na doping kontroli – ‘izgovor’ je neverovatan! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na…

Šok: Poznati fudbaler pao na doping kontroli – ‘izgovor’ je neverovatan! Detonacija u humskoj: Blagojević naciljao ‘bombu’ na levom krilu i to iz Serije a!

Hot sport pre 5 minuta