Dončić se u stilu oprostio od Evrobasketa

Slovenački košarkaš Luka Dončić oprostio se od Evrobasketa uz još jednu maestralnu partiju, koja ga je približila nekima od najboljih evropskih košarkaša u istoriji kada su nastupi na Evropskom prvenstvu u pitanju.

Dončić je u porazu od Nemačke ubacio 39 poena, čemu je dodao deset skokova i sedam asistencija. Igrač Los Anđeles lejkersa je tako postao prvi igrač u istoriji Evrobasketa koji je u četvrtfinalu postigao toliki broj poena. Bila je to ujedno i osma Dončićeva utakmica sa 30 i više poena na Evropskim prvenstvima. Ispred su samo Dražen Petrović sa devet, Radivoj Korać sa 12 i Nikos Galis sa 23 takva meča. Dončić je trenutno i najbolji strelac Evrobasketa sa 34,7 poena