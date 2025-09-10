Rat u Ukrajini i iznad neba Poljske: Oboreni ruski borbeni dronovi, NATO 'ne vidi kao napad'

BBC News pre 1 sat

WOJTEK JARGILO/EPA/Shutterstock Poljski vojnici obezbeđuju jedno od pordučja na kojima su oboreni ruski dronovi

Poljske oružane snage saopštile su da su „oborile četiri od 19 ruskih borbenih dronova", što je prvi put da se jedna zemlja NATO-a direktno sukobila sa ruskim oružjem u sopstvenom vazdušnom prostoru od početka rata u Ukrajini februara 2022. godine.

Poljski i NATO avioni su bili angažovani u akciji.

Operativni komandant doneo je odluku da „neutralizuje" dronove koji su predstavljali pretnju, saopštila je poljska vojna komanda.

„Ogroman broj“ ruskih dronova narušio je naš vazdušni prostor zemlje tokom napada na zapadnu Ukrajinu, izjavio je Donald Tusk, poljski premijer.

To je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad Poljske, dodao je.

O obaranju dronova obavestio je i generalnog sekretara NATO-a.

Ovo je „neviđeno kršenje poljskog vazdušnog prostora koje predstavlja stvarnu pretnju" bezbednosti poljskih građana, saopštile su oružane snage ove zemlje, članice Evropske unije i NATO-a.

Vojnici tragaju za ostacima dronova na istoku Poljske, na granici sa Belorusijom i Ukrajinom.

Neimenovani izvor agencije Rojters rekao je da NATO ne smatra upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor napadom.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija lansirala ukupno 415 dronova, jednu balističku i 42 krstareće rakete, i da je „osam neprijateljskih bespilotnih letelica prešlo ukrajinsku državnu granicu leteći u pravcu Poljske“.

BBC

Čim su se pojavili prvi izveštaji o dronovima, Poljska je zatvorila četiri aerodroma, među kojima i glavi Međunarodni aerodrom Šopen u Varšavi.

Kada je vojna operacija završena, aerodromi su ponovo otvoreni.

Kremlj se za sada nije oglasio o ovom incidentu.

Ali jeste ruski diplomata u Poljskoj.

„Smatramo da su optužbe neosnovane. Nisu predstavljeni dokazi da su ovi dronovi ruskog porekla“, rekao je otpravnik poslova Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš.

Nije prvi put da su poljski borbeni avioni podignuti od početka rata u Ukrajini, ali su u prethodnim slučajevima ruski dronovi uglavnom preletali poljski vazdušni prostor pokušavajući da stignu do Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta negirao bilo kakvu nameru da pokrene rat protiv zemalja NATO-a, u šta mnogi zapadni zvaničnici ne veruju.

Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS Jedno od mesta gde su oboreni ruski dronovi

TVN/Handout via REUTERS Ostatak jednog od dronova oborenih iznad Poljske

Poljska je jedna od 32 članice vojnog saveza NATO (Severnoatlantski pakt).

Jedan od njegovih osnovnih principa je da će se napad na jednu ili više članica smatrati napadom na sve - poznat i kao Član 5 NATO Statuta.

Sve države članice, među kojima su Amerika i Velika Britanija, na samitu NATO-a u junu ponovile su „čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani".

NATO nema sopstvenu vojsku, ali države članice mogu da preduzmu kolektivne vojne akcije kao odgovor na međunarodne krize.

Formiran je 1949. godine sa primarnim ciljem da blokira širenje Sovjetskog Saveza u Evropi.

BBC

'Rusija objavila rat celom slobodnom svetu', kaže poljski premijer

„Nema sumnje da je ova provokacija neuporedivo opasnija sa stanovišta Poljske od prethodnih", rekao je Tusk poslanicima na hitnoj sednici skupštine.

Tusk kaže da je Poljska zatražila pozivanje na Član 4 NATO sporazuma, koji omogućava zemljama članicama da pokrenu pitanje pred Severnoatlantskim savetom (glavnim političkim telom NATO-a).

Zatim se održavaju konsultacije kako bi se utvrdilo da li je ugrožen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost zemlje članice.

Tusk kaže da očekuje veću podršku tokom tih konsultacija.

„Ovo nije samo rat za Ukrajince. Ovo je konfrontacija koju je Rusija objavila celom slobodnom svetu", rekao je.

Reagovanja: Osude ruskog napada

Baltičke i nordijske zemlje izražavaju zabrinutost zbog najnovijeg incidenta u Poljskoj.

Švedski premijer Ulf Kristerson rekao je da su kršenja poljskog vazdušnog prostora „neprihvatljiva".

„Ruski agresivni rat protiv Ukrajine je pretnja po bezbednost cele Evrope.

„Poljska ima svako pravo da brani svoj vazdušni prostor. Dajemo punu podršku Poljskoj, kao savezniku NATO-a i članici EU.

„Švedska i Poljska su ujedinjene u našoj podršci Ukrajini“, rekao je on.

Letonski predsednik Edgars Rinkevičs je objavio da je izrazio „punu podršku i solidarnost“ sa Poljskom i njenim saveznicima.

„Ruska agresija u Ukrajini direktno utiče na nas i moraju se preduzeti odgovarajuće mere", dodao je.

Norveški ministar spoljnih poslova Espen Bart Eide nazvao je potez Rusije „duboko zabrinjavajućim i potpuno neprihvatljivim", potvrđujući „čvrstu podršku Norveške savezniku Poljskoj".

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kaže da ruski napadi dronova na njegovu zemlju tokom noći pokazuju da Moskva nastavlja da „pomera granice" koliko god može.

„Došlo do još jednog koraka eskalacije: rusko-iranski 'šahedi0 su delovali u vazdušnom prostoru Poljske, u vazdušnom prostoru NATO-a.

„ije bio samo jedan 'šahed', što bi se moglo pravdati nesrećim slučajem, već najmanje osam udarnih dronova usmerenih ka Poljskoj", rekao je on.

Za to vreme, Rusija nastavlja napade na Ukrajinu, a ukrajinske vlasti stalno upozoravaju stanovnike na dolazeće dronove i krstareće rakete.

Upozorenja se objavljuju svakih nekoliko minuta, što je pokazatelj eskalacije sukoba agresije.

Prošlog vikenda, ruska raketa je pogodila glavnu vladinu zgradu u Kijevu.

Američki senator Kris Merfi, istaknuti senator iz Demokratske stranke, rekao je da bi „bilo neverovatno ozbiljno" ako bi se pokazalio tačnim izveštaji o ruskim „vazdušnim sredstvima koja lete iznad zemlje NATO-a".

Džoel Vilson, zvaničnik Trampove Republikanske stranke, nazvao je navodne akcije Rusije „činom rata".

„Pozivam predsednika Trampa da odgovori sankcijama koje će dovesti rusku ratnu mašineriju u bankrot i naoruža Ukrajinu oružjem sposobnim da pogodi Rusiju", napisao je na mreži Iksu.

Teško je zamisliti da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor greška, rekao je Džim Tauzend, bivši zamenik pomoćnika sekretara odbrane SAD.

„Jedan dron je greška, ali više dronova nije greška", rekao je za BBC.

„Ovo je test na koji NATO mora da odgovori", dodao je.

(BBC News, 09.10.2025)