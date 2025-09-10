Srbija-Engleska: Brodolom i incidenti na tribinama - u fotografijama
Engleska je deklasirala Srbiju na terenu, a na tribinama je bilo incidenata.
Fudbalska reprezentacija Srbije suočila se sa bolnom istinom da je po kvalitetu daleko od najboljih evropskih ekipa.
Engleska, sa klupe predvođena Tomasom Tuhelom, nemačkim stručnjakom i fanatikom za fudbal u najpozitivnijem smislu reči, deklasirala je srpski tim u Beogradu 5:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.
Od početka utakmice, srpski navijači su bili zbunjeni taktikom selektora Dragana Stojkovića Piksija, a izgleda i igrači na terenu.
Nije bilo ni hrabrosti, ni energije, ni želje da se izađe prsa u prsa sa moćnom Engleskom kojoj je, pritom, nedostajalo nekoliko ključnih igrača.
Ali i bez Kola Palmera, Bakajo Sake, Džuda Belingema, Trenta Aleksandra-Arnolda i Fila Fodena, Engleska je održala fudbalski čas Srbiji.
Neki navijači Srbije su tokom meča uzvikivali 'Pumpaj' i 'Ko ne skače, taj je ćaci', slogane koji su obeležili desetomesečne antivladine proteste u Srbiji, izazvane padom nadstrešnice Želčezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena.
Bilo je i skandiranja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
To se nekim drugima na stadionu nije dopalo, pa je bilo i fizičkih sukoba i na zapadnoj, i na istočnoj tribini, zbog čega je intervenisala policija.
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE
(BBC News, 09.10.2025)