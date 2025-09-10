BBC vesti na srpskom

Srbija-Engleska: Brodolom i incidenti na tribinama - u fotografijama

Engleska je deklasirala Srbiju na terenu, a na tribinama je bilo incidenata.

Incidenti tokom utakmice Srbija - Engleska na zapadnoj tribini stadiona Crvene zvezde

Fudbalska reprezentacija Srbije suočila se sa bolnom istinom da je po kvalitetu daleko od najboljih evropskih ekipa.

Engleska, sa klupe predvođena Tomasom Tuhelom, nemačkim stručnjakom i fanatikom za fudbal u najpozitivnijem smislu reči, deklasirala je srpski tim u Beogradu 5:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Od početka utakmice, srpski navijači su bili zbunjeni taktikom selektora Dragana Stojkovića Piksija, a izgleda i igrači na terenu.

Nije bilo ni hrabrosti, ni energije, ni želje da se izađe prsa u prsa sa moćnom Engleskom kojoj je, pritom, nedostajalo nekoliko ključnih igrača.

Ali i bez Kola Palmera, Bakajo Sake, Džuda Belingema, Trenta Aleksandra-Arnolda i Fila Fodena, Engleska je održala fudbalski čas Srbiji.

Neki navijači Srbije su tokom meča uzvikivali 'Pumpaj' i 'Ko ne skače, taj je ćaci', slogane koji su obeležili desetomesečne antivladine proteste u Srbiji, izazvane padom nadstrešnice Želčezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena.

Bilo je i skandiranja protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

To se nekim drugima na stadionu nije dopalo, pa je bilo i fizičkih sukoba i na zapadnoj, i na istočnoj tribini, zbog čega je intervenisala policija.

Sukoba je bilo i na istočnoj tribini
Policija je privela jednog gledaoca
Sa tribina su se tokom utakmice čuli i povoici: 'Piksi odlazi'. GNavijači Srbije bili su nezadovoljni kako je selektor srpskog tima Dragan Stojković Piksi smislio taktiku, ali i celokupnim vrlo lošim izdanjem 'orlova'
Englezi su se igrali u Beogradu
Pečat na bruku
Nemoć srpskog tima i selektora Stojkovića
Potpuno zaslužena pobeda Engleske koja je mogla da bude i ubedljivija
Uživali su na izletu u Beogradu - nekoliko hiljada navijača Engleske pratilo je utakmicu

