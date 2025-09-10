Tramp: Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske

Beta pre 30 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp reagovao je danas pomalo zbunjeno na upad ruskih dronova na teritoriju Poljske, članice NATO za koju je obećao da će je braniti u okolnostima povišenih tenzija sa Moskvom, piše danas Si-En-En (CNN) a njegovu kratku reakciju prenose i drugi zapadni mediji.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao dve rečenice: "Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske? Eto ti ga sad!".

Dok CNN, analizirajući napisano, ukazuje na Trampovu unekoliku "zbunjenost" i "nejasan nagoveštaj da će biti posledica", britanski Bi-Bi-Si (BBC) piše da je njegova "veoma kratka" objava "vrlo indikativna u pogledu sve veće frustriranosti Rusijom i njenim predsednikom Vladimirom Putinom".

Predsednik Poljske Karol Navrocki napisao je na internetu da je popodne razgovarao s Trampom i da "razgovor potvrđuje jedinstvo saveznika".

Uoči tog razgovora, CNN-u je jedan poljski zvaničnik rekao da očekuje da će Navrocki razgovarati s predsednikom SAD o bržem i dodatnom raspoređivanju vojnih sredstava.

Po poslednjim podacima, 19 ruskih dronova ušlo je prošle noći u vazdušni prostor Poljske, što je dovelo do podizanja NATO avijacije radi njihovog obaranja.

Poljske vlasti su saopštile da su na njenoj teritoriji nađeni ostaci 16 dronova, prenosi BBC.

CNN ukazuje da je do Trampove reakcije došlo dok američki zvaničnici razmatraju šta se desilo iznad Poljske, i što deluje kao frapantna eskalacija konflikta između Rusije i Ukrajine koji Tramp ne uspeva da okonča.

Ta američka TV podseća da se to dešava 26 dana posle njegovog sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci i ocenjuje da se od tada teško može reći da ima ikakvog napretka ka okončanju rata kojeg je Rusija 24. februara 2022. godine počela invazijom na Ukrajinu.

(Beta, 10.09.2025)

Povezane vesti »

Zelenski: Rusija testira granice mogućeg i proverava reakciju NATO

Zelenski: Rusija testira granice mogućeg i proverava reakciju NATO

Kurir pre 0 minuta
Tramp: 'Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske? Eto ti ga sad!'

Tramp: 'Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske? Eto ti ga sad!'

Novi magazin pre 5 minuta
Nemačka ima poruku za Putina: Očekujte snažan odgovor!

Nemačka ima poruku za Putina: Očekujte snažan odgovor!

Alo pre 15 minuta
Zelenski: Ruski dronovi nisu slučajno ušli u Poljsku

Zelenski: Ruski dronovi nisu slučajno ušli u Poljsku

Politika pre 5 minuta
"Moskva testira granice" Zelenski: Ruski dronovi su namerno preko Ukrajine i Belorusije ušli u Poljsku

"Moskva testira granice" Zelenski: Ruski dronovi su namerno preko Ukrajine i Belorusije ušli u Poljsku

Večernje novosti pre 20 minuta
Vreme da NATO uvede odbrambenu zonu zabrane leta nad zapadom Ukrajine, kaže analitičar

Vreme da NATO uvede odbrambenu zonu zabrane leta nad zapadom Ukrajine, kaže analitičar

Slobodna Evropa pre 1 sat
Aktiviran član 4 NATO Alijanse: Poljska na ivici ratnog sukoba koji može da povuče i ostale članice

Aktiviran član 4 NATO Alijanse: Poljska na ivici ratnog sukoba koji može da povuče i ostale članice

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaRusijaPoljskaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Danas pre 5 minuta
Objavljen snimak hapšenja navodnog atentatora na Kirka: Policija mu stavlja lisice na ruke, on im govori da ga upucaju (video)

Objavljen snimak hapšenja navodnog atentatora na Kirka: Policija mu stavlja lisice na ruke, on im govori da ga upucaju (video)

Blic pre 0 minuta
Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Blic pre 20 minuta
"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Kirk je govorio i samo se začuo glasan…

"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Kirk je govorio i samo se začuo glasan prasak, nakon toga je nastao haos (video)

Blic pre 5 minuta
Uživo upucan Trampov bliski saradnik Objavljen snimak na kom se vidi kako metak pogađa Čarlija Kirka (video)

Uživo upucan Trampov bliski saradnik Objavljen snimak na kom se vidi kako metak pogađa Čarlija Kirka (video)

Blic pre 19 minuta