Tramp: Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske

Predsednik SAD Donald Tramp reagovao je danas pomalo zbunjeno na upad ruskih dronova na teritoriju Poljske, članice NATO za koju je obećao da će je braniti u okolnostima povišenih tenzija sa Moskvom, piše danas Si-En-En (CNN) a njegovu kratku reakciju prenose i drugi zapadni mediji.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao dve rečenice: "Šta je to s Rusijom kad dronovima narušava vazdušni prostor Poljske? Eto ti ga sad!".

Dok CNN, analizirajući napisano, ukazuje na Trampovu unekoliku "zbunjenost" i "nejasan nagoveštaj da će biti posledica", britanski Bi-Bi-Si (BBC) piše da je njegova "veoma kratka" objava "vrlo indikativna u pogledu sve veće frustriranosti Rusijom i njenim predsednikom Vladimirom Putinom".

Predsednik Poljske Karol Navrocki napisao je na internetu da je popodne razgovarao s Trampom i da "razgovor potvrđuje jedinstvo saveznika".

Uoči tog razgovora, CNN-u je jedan poljski zvaničnik rekao da očekuje da će Navrocki razgovarati s predsednikom SAD o bržem i dodatnom raspoređivanju vojnih sredstava.

Po poslednjim podacima, 19 ruskih dronova ušlo je prošle noći u vazdušni prostor Poljske, što je dovelo do podizanja NATO avijacije radi njihovog obaranja.

Poljske vlasti su saopštile da su na njenoj teritoriji nađeni ostaci 16 dronova, prenosi BBC.

CNN ukazuje da je do Trampove reakcije došlo dok američki zvaničnici razmatraju šta se desilo iznad Poljske, i što deluje kao frapantna eskalacija konflikta između Rusije i Ukrajine koji Tramp ne uspeva da okonča.

Ta američka TV podseća da se to dešava 26 dana posle njegovog sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci i ocenjuje da se od tada teško može reći da ima ikakvog napretka ka okončanju rata kojeg je Rusija 24. februara 2022. godine počela invazijom na Ukrajinu.

(Beta, 10.09.2025)