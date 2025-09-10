Vlast ukida Udarnu grupu MUP koja je radila na istraživanju pada nadstrešnice

Beta

Direktor policije Dragan Vasiljević pismeno je obavestio Tužilaštvo za organizovani kriminal da povlači saglasnost za 17 pripadnika policije, članova Udarne grupe za ispitivanje tokova novca povezanih sa padom nadstrešnice, uz obrazloženje da je navodno usvojena nova sistematizacija radnih mesta, saznaje Radar.

Taj medij piše da je Vasiljević 4. septembra obavestio tužilaštvo da povlači policajce iz udarne grupe i da je tim činom "doveden u pitanje dalji tok istrage".

"Indikativno je da postoje još četiri udarne grupe u Tužilaštvu za organizovani kriminal, u kojima su takođe policajci, ali novom sistematizacijom direktor policije nije doveo u pitanje njihovo članstvo u tim grupama", naveo je Radar.

Na portalu piše da je 4. septembra, na sednici Vlade Srbije razrešena dužnosti pomoćnica direktora Poreske uprave i glavni inspektor Poreske policije Nada Novosel koja je odredila inspektore Poreske policije za članove Udarne grupe za istragu korupcije u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu gde je poginulo 16 ljudi.

Ova Udarna grupa, koju vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal sprovela je 1. avgusta akciju u kojoj je više osoba, uključujući i dva bivša ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, okrivljeno za korupciju u slučaju pada nadstrešnice i prilikom izgradnje pruge od Novog Sada do Kelebije.

(Beta, 10.09.2025)

