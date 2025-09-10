Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Alžir je zatražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se sastane nakon što je Izrael izveo napad na lidere Hamasa u Kataru, izjavile su diplomate.

Prema navodima diplomata, Alžir je zatražio da se 15-člani Savet sastane danas, prenosi Rojters. Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je on naredio napad na Katar nakon terorističkog napada u Jerusalimu u ponedeljak, za koji je odgovornost preuzela palestinska militantna grupa Hamas. Hamas je potvrdio da su petorica njegovih članova poginuli u izraelskom napadu na Dohu, ali tvrdi da Izrael "nije uspeo u pokušaju atentata na