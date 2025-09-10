Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Blic pre 1 sat
Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Alžir je zatražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se sastane nakon što je Izrael izveo napad na lidere Hamasa u Kataru, izjavile su diplomate.

Prema navodima diplomata, Alžir je zatražio da se 15-člani Savet sastane danas, prenosi Rojters. Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da je on naredio napad na Katar nakon terorističkog napada u Jerusalimu u ponedeljak, za koji je odgovornost preuzela palestinska militantna grupa Hamas. Hamas je potvrdio da su petorica njegovih članova poginuli u izraelskom napadu na Dohu, ali tvrdi da Izrael "nije uspeo u pokušaju atentata na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Alžir zatražio sastanak Saveta bezbednosti zbog napada na Katar

Alžir zatražio sastanak Saveta bezbednosti zbog napada na Katar

Politika pre 4 sati
"Kukavički zločinački napad je kršenje svih međunarodnih zakona": Katar poručio UN da neće tolerisati "bezobzirno ponašanje…

"Kukavički zločinački napad je kršenje svih međunarodnih zakona": Katar poručio UN da neće tolerisati "bezobzirno ponašanje Izraela"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestinaHamasAlžirSavet bezbednostiRojtersKatarDoha

Svet, najnovije vesti »

Nasa potvrdila najcrnje strahove! Uspavani kolos će se uskoro probuditi, a mi nismo spremni: "Preti nam ogroman sudar"

Nasa potvrdila najcrnje strahove! Uspavani kolos će se uskoro probuditi, a mi nismo spremni: "Preti nam ogroman sudar"

Blic pre 28 minuta
Drama u Poljskoj: Zatvoren međunarodni aerodrom u Varšavi: Nato avioni u vazduhu zbog gomile ruskih dronova: Vojska potpuno…

Drama u Poljskoj: Zatvoren međunarodni aerodrom u Varšavi: Nato avioni u vazduhu zbog gomile ruskih dronova: Vojska potpuno spremna za hitan odgovor

Blic pre 37 minuta
Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Blic pre 1 sat
Islamofobija u Francuskoj: Ispred nekoliko džamija u Parizu pronađeno najmanje 9 svinjskih glava

Islamofobija u Francuskoj: Ispred nekoliko džamija u Parizu pronađeno najmanje 9 svinjskih glava

Telegraf pre 1 sat
Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Blic pre 2 sata