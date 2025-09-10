Evo koliko Slađa Delibašić mesečno zarađuje: Cifra će iznenaditi mnoge - bivša žena Đoleta Đoganija prihoduje iz više izvora…

Slađa Delibašić je pre nekoliko godina mikrofon okačila o klin, ali zato je preduzetnica za primer. Bivšoj ženi muzičara Đoleta Đoganija se privatni biznis koji je pokrenula i te kako isplatio.

Zna se da je Slađa sa ćerkom otvorila vrtić, u koji godinama ulaže i gde radi, a profit joj se sve više uvećava. Ako je suditi po zvaničnim podacima iz Agencije za privredne registre, bivša pevačica od obrazovne i vaspitne ustanove godišnje zaradi 160.000 evra, a to znači da, kad se podvuče crta, mesečno dobija 13.000 evra. Vrtić se nalazi u srcu Vračara, na atraktivnoj lokaciji. Ovo nije jedini prihod nekad velike muzičke zvezde. Iako već godinama izbegava da