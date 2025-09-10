Nataša Bekvalac se snima sa ćerkom u ogledalu: Hana viša od majke - obe u opuštenom izdanju, pevačica razvukla osmeh (foto)

Blic pre 4 sati
Nataša Bekvalac se snima sa ćerkom u ogledalu: Hana viša od majke - obe u opuštenom izdanju, pevačica razvukla osmeh (foto)…

Pevačica Nataša Bekvalac ima dve ćerke, Hanu i Katju.

Nataša se sad snimala sa Hanom, te su obe bile u opuštenom, svakodnevnom izdanju. Ponosna mama je razvukla osmeh dok ih je snimala, a primetno je da je Hana viša od nje. Obe su bile u svetlim nijansama, dok je kratak klip osvanuo na Instagramu. Podsetimo, Nataša je svojevremeno navela da li je stroga majka. - Hana bi sada došla na moj koncert. Da sam je pitala ranije, ne bi. Pravi se važna. Katja je mala za koncerte i događaje. Hana je ovog leta išla na jedan
